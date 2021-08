Rocío Flores, su padre y su hermano han reunido a todos los familiares y amigos de Olga Moreno para celebrar su victoria en ‘Supervivientes’ en Málaga.

Aunque ya hace unas semanas que Olga Moreno se proclamó ganadora de ‘Supervivientes’, todavía quedan muchas celebraciones pendientes. A sabiendas de esto, Rocío Flores, su padre, Antonio David Flores, y su hermano, David Flores, han querido tener un detalle con Olga. Para ello, han congregado a su familia y a sus amigos para celebrar la victoria en el ‘reality’ de Telecinco. Ha sido en un restaurante de Málaga, que se convirtió en un ir y venir de allegados a la familia más famosa del momento en nuestro país.

La primera en llegar fue Rocío Flores, que se reencontró con los invitados a la fiesta más puntuales. Nada más llegar se puso a hablar con algunas amigas de Olga Moreno. Acudió con un look de lo más informal y cómodo. Se puso un vestido vaquero, que combinó con una chaqueta de punto rosa y unas chanclas negras. Acostumbrados nos tiene a aparecer en televisión de lo más maquillada y peinada, pero para la gran fiesta a Olga, prefirió mostrarse natural, sin maquillaje y con su pelo recogido en un moño alto.

Rocío Flores fue una de las primeras en llegar al restaurante

Esta aparición llega en medio de sus vacaciones de verano. Después de meses intensos de trabajo en televisión, donde no solo ha tenido que lidiar los ataques que han hecho a Olga, a la que ha defendido durante los meses de su concurso. Y es que también ha tenido que soportar preguntas muy comprometidas sobre el desgarrador testimonio de su madre, Rocío Carrasco, en su docuserie, ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’.

Rocío Flores no dudaba en despedirse de estos meses tan duros con un revelador mensaje en sus redes sociales: «Necesitaba volver a la vida normal, tener paz y desconectar un poco… He aprendido mucho estos 4 meses, ha sido muy muy duro pero a la vez he conocido gente maravillosa que me ha ayudado mucho. Solo quería daros las gracias porque a pesar de todo lo malo también he recibido mucho apoyo y muchas muestras de cariño y os estaré siempre agradecida 💙».

Ahora ya está de nuevo rodeada de su familia, con la que ha celebrado la victoria de Olga. Olga Moreno fue precisamente la siguiente en llegar al restaurante en el que se dio cita con su familia y sus amigos. Llegó en el coche junto a Antonio David, que se retiró con su vehículo para aparcarlo en el parking. La ganadora de ‘Supervivientes’ llegó junto a su hija, Lola, y una amiga de esta.

Olga Moreno no dudó en saludar a la prensa a su llegada

Después llegó David Flores, con dos amigos. Volvió a demostrar lo cariñoso que es y lo unido que está a su hermana. En un momento dado, no dudó en acercarse a ella y darle un beso en la frente. Rocío Flores, que siempre ha sentido que su hermano es su ojito derecho, le responde poniéndole la mano en la cara. Minutos más tarde, cuando todos estaban ya en conversaciones diferentes con amigos y familiares, llegó Antonio David Flores, oculto tras sus gafas de sol.

