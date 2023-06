Rocío Flores: mágica noche de San Juan junto a su padre

La noche más mágica del año también ha sido muy especial para Rocío Flores. La joven, acompañada por su pareja, Manuel Bedmar, disfrutó de las hogueras de San Juan en la tierra de su padre. La fiesta tuvo como escenario la casa de Antonio David Flores en Málaga y no faltó su hermano, David.

Rocío Flores ha cumplido con algunas tradiciones. Por supuesto, ha aprovechado para escribir un deseo que luego ha quemado junto a una hoja de laurel. Las cenizas las ha arrojada al mar. Desde "Villa Flores", como ha denominado el hogar de su progenitor que cuenta con unas magníficas vistas, nos ha hecho partícipes de la fiesta. Una jornada significativa en la que no han faltado otros miembros de la familia como su tía y que ha inmortalizado a través de distintos vídeos, también fotos que ha publicado en su perfil. Entre ellas, destacaba una estampa familiar en la que posaba junto a su padre y su hermano en la playa. Ella con vestido azul de tirantes y cazadora con flecos. "Os amo", eran las palabras que acompañaban la instantánea.

Rocío Flores, el mejor apoyo de Antonio David

No es un secreto que Rocío Flores siente auténtica adoración por su padre. Siempre que puede lo expone públicamente. La vida del excolaborador ha dado un giro en los últimos meses tras su ruptura con Marta Riesco. Era la reportera la encargada de comunicar la noticia el pasado mes de abril vía redes sociales. Además, aprovechaba para lanzar este reproche a la hija de su ex: "Rocío Flores, espero que estés feliz, ya has conseguido lo que querías". Según contó la periodista, Antonio David habría intentado una reciente reconciliación que finalmente no acabó en buen puerto.

"Se presentó en mi casa a las doce y media de la noche y estuvo en mi casa tres días... Sin yo decir nada a nadie de mi familia. Solo lo sabían mis dos amigas. En esos tres días yo creía que iba a luchar por la relación. Así le hizo saber a mis amigas y así me hizo saber a mí. En estos tres días en los que durmió en mi casa y estuvimos juntos, las cosas no fueron como yo creía. No hizo lo que yo creía que iba a hacer y me dijo que quería que la reconciliación la llevásemos en secreto". Marta Riesco explicó que su expareja recogió sus pertenencias y terminó abandonando su hogar mientras ella dormía.