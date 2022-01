Rocío Flores empezó aguantando las críticas de los colaboradores de ‘Sálvame’ entendiendo que realizaban su trabajo comentando la actualidad sobre su familia en crisis. Pero desde hace unas semanas la hija de Antonio David Flores ha comenzado a elevar el tono en contra de María Patiño y Carlota Corredera principalmente, aunque también señala a otros, por considerar que sus argumentos en contra de ella son más para defender a su amiga, en referencia a Rocío Carrasco, que a sus propios principios. Esto ha derivado en un cruce de acusaciones de plató en plató, de día a día hasta que en la mañana de este lunes en ‘El programa de Ana Rosa’, Rocío Flores se ha tomado la revancha y ha terminado por estallar en contra de sus enemigas públicas número uno.

Rocío Flores sentenció que, para ella, “María Patiño no tiene ninguna credibilidad”, entre otro tipo de acusaciones. Algo que la periodista no ha podido dejar pasar y respondió en ‘Socialité’ este fin de semana con un mensaje directo mirando a cámara: “Sigo pensando que esta chica sigue fomentando una imagen de mala madre hacia Rocío Carrasco, manipulada por su padre”. De nuevo, la manipulación se pone sobre la mesa, algo que a la joven le sienta especialmente mal, queriendo defender su independencia para opinar sobre lo que sucede en su propia familia y poniendo en duda que las periodistas no sean las manipuladas.

Vídeo: 'El programa de Ana Rosa'

“Yo no tengo nada en contra de ella como persona, pero lo que dije lo sigo manteniendo. No tiene credibilidad, porque ella dio por veraz una información falsa, me baso en eso. Tengo derecho a decir lo que pienso. Siempre se tiran mis argumentos en función de que estoy manipulada por mi padre, pero tengo 25 años y pienso por mí misma”, comenzaba a explicar, hasta este punto en línea a lo dicho anteriormente, pero precio paso a elevar el nivel en contra también de Carlota Corredera.

La presentadora de ‘Sálvame’ sentenció la semana pasada que Rocío Flores y Gloria Camila Ortega están “desubicadas” en todo este conflicto entre Rocío Carrasco y Antonio David Flores y su sinfín de tramas. Algo a lo que Rocío también ha querido hacer alusión aprovechando la seguridad que le ofrece estar en su plató: “Yo soy la primera persona que pide respeto para todos, porque pienso que todos somos iguales y nos merecemos el mismo respeto. Decís que sois presentadoras y periodistas, y lo que tengo que decir es que tanto Gloria Camila como yo también tenemos nuestros estudios y trabajamos. Nosotras somos personajes, sí, pero somos dos personajes que estamos trabajando en la cadena, pero que nunca hemos hablado de nuestra historia”, comenzaba a responder más nerviosa Rocío Flores.

“Carlota nos dices que estamos desubicadas, pero creo que el comentario es bastante desafortunado, porque ni Gloria ni yo le hemos faltado el respeto a nadie. Como persona que soy puedo decir o defenderme de las cosas erróneas que se digan de mí. Considero que tanto Gloria como yo, demasiado ubicadas estamos. Me siento ofendida por estos términos con los que te has dirigido hacia nosotras”, sentencia Rocío Flores, dejando el camino abierto a que Carlota Corredera pueda pedir disculpas por denominarlas “desubicadas”, sabiendo ahora el daño que eso les ha ocasionado a ambas. “No merezco que por el hecho de que tengáis una guerra abierta con mi padre me deis a mí por todos lados”.