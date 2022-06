«Lo he pasado mal, pero ahora soy la mujer nueva». Así de contundente se expresa Rocío Flores en el nuevo número de SEMANA. Es la exclusiva más esperada. La nieta de Rocío Jurado ha dado un paso muy importante en su vida: ofrecer su primer posado en bañador y en bikini en un amplio reportaje en el que muestra su nueva figura. Unas extraordinarias fotografías acompañadas de una exclusiva en la que la joven habla de cómo le ha cambiado la vida.

Rocío Flores ha perdido 25 kilos y, tras un cambio en sus hábitos alimenticios y varias operaciones estéticas, ahora luce un cuerpo espectacular

Con ella repasamos sus traumas, sus complejos, sus episodios de ansiedad, sus problemas personales… La hija de Rocío Carrasco y Antonio David Flores se ha atrevido por fin a sentarse en una revista y ha elegido a SEMANA para hacerlo. ¿Por qué ahora y no antes?, le peguntamos. «Me siento mucho mejor conmigo misma para hacer esta exclusiva. He cambiado por dentro y por fuera», responde, no sin cierta timidez.

Hasta ahora solo se había atrevido a acudir a la televisión como colaboradora, pero hay un motivo para haberse atrevido a dar este paso. Como ella misma nos dice: «Me quiero a mí misma más que nunca». Y es por ello que Rocío se ha quitado esa coraza que lleva desde hace años por sus especiales circunstancias personales y familiares. Y así lo reconoce: “Lo he pasado mal, pero estoy muy cerca de ser la mujer que quiero ser”. Solo en SEMANA podrás ver a la nueva Rocío Flores.

