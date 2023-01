Este jueves, José Ortega Cano ha inaugurado un proyecto en el que llevaba tiempo implicado: el museo que lleva su nombre. Ubicado en la planta baja del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, en Madrid, el espacio cuenta con 160 metros cuadrados y en él se recogen los recuerdos más valiosos de la vida del torero. A una cita de tal calibre no ha faltado su hija, Gloria Camila, así como un buen número de rostros conocidos. Ha llamado la atención la presencia de Rocío Flores. La nieta de Rocío Jurado ha querido estar presente en este día tan especial para estar al lado de su tía y del matador, al que considera su abuelo. Y ha dejado muy claro que tiene «todo el derecho del mundo a acompañarlo» porque este es su «familia». Una manera de lanzar un zasca a su madre, Rocío Carrasco.

Vídeo: Europa Press

«Pues sí, aquí, apoyándole en su nuevo proyecto», ha dicho la joven cuando se le ha preguntado por qué ha ido al evento. Y ha explicado que le guarda un cariño especial al maestro y defiende que no tiene por qué dar explicaciones sobre su viaje a la capital: «He venido a Madrid al médico, tampoco tengo que dar muchas explicaciones. He venido porque me ha apetecido, es mi familia y tengo todo el derecho del mundo a venir».