Rocío Flores lanza un mensaje tras su NO encuentro con Rocío Carrasco

Este miércoles, Rocío Carrasco tenía una importante cita en los juzgados. No era una cita cualquiera. Se trataba de un juicio en el que tendría que verse las caras con Antonio David Flores y con Rocío Flores y David, a los que no ve desde hace años. El motivo de la vista no podía ser más incómodo. La hija de Rocío Jurado debía comparecer ante el juez para declarar por un impago pendiente de la manutención de su vástago. A los juzgados de lo penal número 11 en Madrid acudieron puntuales el malagueño con sus hijos. Pero la madrileña no se presentó, por lo que el juicio fue suspendido. Horas después, la nieta de 'la más grande' hizo unas declaraciones que daban fe del mal trago que supuso el plantón de su madre. "Mi postura siempre ha sido súper clara: pese al daño que me ha hecho y haberme destrozado la vida como ha hecho, siempre he tenido la postura de que ella era mi madre. Yo no iba a declarar en contra de mi madre. Es una decisión que se toma previamente, no es una decisión que se tome hoy", decía, rota en llanto. Ahora, la joven ha vuelto a aparecer públicamente para lanzar otro mensaje.

Mucho más serena que en su intervención en 'Derecho al corazón', donde charló con el periodista Jesús Manuel Ruiz y dos abogados, Rocío Flores ha mostrado su gratitud hacia todas las personas que le han mostrado su apoyo. "Quiero dar las gracias por todos los mensajes que he recibido. Vuelvo a mi vida normal. Solamente me paso a daros los buenos días y a daros las gracias". Asimismo, ha confesado estar teniendo unos días "bastante saturada", por lo que ha pedido disculpas a aquellas personas con las que no se ha puesto en contacto para informarlas del "nuevo proyecto" que tiene entre manos.

No cabe duda de que estas últimas horas han sido complicadas para la hija de Rocío Carrasco. Hace prácticamente que no tiene contacto alguno con su progenitora. Y no siempre le resulta fácil asimilar la realidad familiar. Tras ver que su madre no se personó en los tribunales, no ha ocultado su decepción: "Nosotros nos hemos presentado en el juzgado y para la sorpresa nuestra, no estaba ella. He tenido una mañana brutal porque iba a ser la primera vez que la tuviese que ver y la verdad es que estaba bastante nerviosa".

Una vez más, el dolor por el distanciamiento con su madre ha salido a la luz. Este miércoles hubiera sido la primera vez en mucho tiempo que se hubieran encontrado. Pero Carrasco ha evitado ese cara a cara. Sobre esta sonada ausencia, la influencer ha tenido palabras muy duras contra Carrasco. "Estoy viviendo un infierno todos los días de mi vida. No entiendo muchas cosas y nunca las entenderé. Lo único que quiero es que se haga justicia y que esto se acabe. Quiero que salga a la luz la realidad", sentenciaba. "Vivo en un infierno todos los días de mi vida".

No es la primera vez que Rocío Flores habla públicamente de la situación que atraviesa desde que saliera a la luz el documental de su madre en Telecinco. En estos momentos le gustaría "que se haga justicia".