La hija de Rocío Carrasco y Antonio David Flores ha viajado a uno de los destinos favoritos de los famosos para cumplir con un viaje de lujo junto a una firma de moda con la que colabora.

Rocío Flores ha vivido unos meses muy intensos de trabajo. Como defensora de Olga Moreno en ‘Supervivivientes’, la joven ha tenido que acudir al plató de este programa y también a otros de la cadena, para así defender a la mujer de su padre, Antonio David Flores. Su colaboración en la cadena ha coincidido con la emisión de la docuserie de Rocío Carrasco, ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’, lo que le ha hecho pasar mal delante y detrás de las cámaras.

Pero cuando la final del ‘reality’ ha llegado, Rocío ha empezado a hacer planes relajantes para así desconectar de los momentos muy duros que ha vivido en los últimos meses. Lo primero que hizo fue viajar hasta Málaga para pasar unos días con su novio, Manuel Bedmar. Y después de los ratitos de relax, ahora toca retomar sus compromisos como ‘influencer’.

Esto es lo que ha hecho ahora. Rocío Flores ha hecho las maletas para poner rumbo a Ibiza, donde pasará unos días a todo lujo para cumplir con un compromiso profesional. De hecho, ha viajado sola, sin la compañía de sus seres queridos. Era este pasado jueves cuando compartía una imagen desde el avión: «Se avecina algo muy muy guay. Nos vamos», escribía hace unas horas, sin desvelar todavía su destino.

Rocío viaja a Ibiza para cumplir con un compromisos profesional

Con más de 786.000 seguidores en Instagram, cada vez son más las marcas las que contactan con ella para que publicite sus productos. De hecho, el motivo que le ha llevado a la isla pitiusa es una firma de moda. Hasta allí ha viajado con otras ‘influencers’, con las que ha demostrado que ya tiene una gran amistad.

Para pasar allí unos días, Rocío se aloja en un hotel de lujo. Ella misma ha compartido un vídeo de la habitación en la que se queda. Y no falta ningún detalle. Y es que en la habitación cuenta con una terraza de lo más amplia, que no solo tiene una zona como solarium, también tiene un jacuzzi, perfecto para disfrutar del relax y también de las vistas.

Una habitación en la que no falta ningún detalle

Este viaje llega en el mejor momento para Rocío Flores, ya que le va a hacer desconectar de todos los problemas. Es una manera de poner tierra de por medio después de que Olga Moreno se proclamara ganadora de ‘Supervivientes’. Rocío Flores no dudó en despedirse con un mensaje de lo más rotundo en sus redes: «Necesitaba volver a la vida normal, tener paz y desconectar un poco… He aprendido mucho estos 4 meses, ha sido muy muy duro pero a la vez he conocido gente maravillosa que me ha ayudado mucho. Solo quería daros las gracias porque a pesar de todo lo malo también he recibido mucho apoyo y muchas muestras de cariño y os estaré siempre agradecida 💙🤍».