Rocío Flores atraviesa un momento de su vida en el que está algo alejada de los focos de televisión y muy centrada en su vida personal y profesional a través de las redes sociales, donde se define como "mujer de negocios" y cuenta con más de 756 mil seguidores. Está muy sumergida en su nuevo proyecto empresarial, y le va tan bien que hasta necesita guardaespaldas para pasear por las calles de Madrid... "Ahora mismo me siento una privilegiada, tengo a tres guardaespaldas que me acompañan a mi hotel para que no me vaya sola", confiesa en sus 'stories' de Instagram. Lo cierto es que no se trata más que de una broma con tres de sus amigos, pero ellos se han metido de lleno en el papel y hasta le siguen la broma fingiendo tener un pinganillo en la oreja a través del que se comunican y se transmiten los posibles peligros que acechen a la joven: "Todo controlado, Rocío", bromean.

"Uno de ellos encima me lleva la maleta", añadía Rocío, "todos me llevan andando a mi hotel para que no me pierda por Madrid, y eso que soy madrileña", bromeaba la que ya es toda una empresaria e 'influencer'.

El nuevo negocio de Rocío Flores

La hija de Rocío Carrasco y Antonio David Flores ha comenzado a trabajar con una empresa cosmética denominada Farmasi, "un fabricante internacional de productos de belleza y cuidado personal, minorista y empresa de venta directa en las categorías de productos de belleza, cuidado personal, hogar y bienestar y accesorios. Hace mucho tiempo, comenzamos nuestro viaje como fabricante de productos farmacéuticos en el año de 1950 con nuestro fundador, el Dr. Tuna, pero a medida que pasaba el tiempo, nuestro negocio evolucionó hacia la fabricación de cosméticos". Sin embargo, su andadura empresarial se ha visto empañada por la polémica por quienes la acusan de "estafa". Según han denunciado varios usuarios, se trata de una estafa piramidal que la 'influencer' promociona abiertamente en sus redes sociales y de la que, lógicamente, recibe una retribución económica. Como parte de su trabajo, Rocío estaría, presuntamente, captando potenciales clientes para hacer crecer sus beneficios y comisiones.

La firma cosmética Farmasi, de la que es directora y embajadora de imagen, se ha llenado de acusaciones que la nieta de Rocío Jurado ha negado de forma tajante: "Paso olímpicamente... para empezar básicamente, el sistema piramidal en España está prohibido. Estaría bien que las personas se informaran y revisaran la ley. Y el multinivel está legalizado en España", ha añadido enfadada. "De verdad, que tenga que estar justificándome a estas alturas de lo que hago o dejo de hacer me parece surrealista. Estoy acostumbrada", se defendía. Unas críticas a las que parece haber hecho 'oídos sordos' y ha pasado página por completo. Ahora está centrada en avanzar profesionalmente y disfrutar de su familia y amigos.