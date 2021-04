Tras las últimas declaraciones de Alba Carrillo donde asegura que Rocío Carrasco está pendiente de su hijo, DAvid, es el turno de Rocío Flores

Alba Carrillo siempre se ha mostrado fiel defensora de Rocío Carrasco. Mantienen una excelente relación y eso se ha visto reflejado en la defensa de la modelo en los diferentes programas de televisión en los que ha colaborado. Este miércoles, Alba ha criticado la actitud desafiante de Rocío Flores en su intervención en ‘El programa de AR’ y no le ha parecido nada bien que centrara su llamamiento en su hermano David. Además ha confesado lo siguiente: «Me parece que meter al niño siempre es demagogia. Según lo que yo sé, la madre está pendiente de la salud de su hijo«, aseguraba. Tan solo horas después, Rocío Flores estallaba contra ella y le respondía duramente.

Rocío Flores cuestiona la declaración de Alba Carrillo

Este miércoles vimos a Rocío Flores hacer un nuevo llamamiento público a su madre, Rocío Carrasco. Además, pidió a los directores del programa de la docu-serie ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’ que se emitieran los once minutos que se han suprimido por decisión de Rociíto para proteger a su hija. A la salida del programa y ya después de que Alba pronunciara su discurso sobre su hermano David, Rocío Flores volvió a hablar con los medios de comunicación y estalló. Lo hizo a la salida de un restaurante donde había disfrutada de una agradable velada comiendo. No podía más. No te pierdas las declaraciones en el siguiente vídeo. Dale al play.

Vídeo: Europa Press

La hija de Antonio David Flores se ha mostrado muy tajante con la prensa cuando le han preguntado por las últimas declaraciones de Alba Carrillo. «Es que no voy a perder el tiempo ni en contestarle si quiera«, ha comenzado diciendo. Los medios han querido conocer si ella era conocedora de esa información y de dónde la podría haber conseguido la modelo para hacerla pública: «Yo alucino de verdad, en colores«, ha espetado.

A pesar de esto, no ha querido dar muchos más detalles sobre el momento que está atravesando aunque sí que ha querido agradecer a los medios el respeto y el cariño que ha recibido: «Yo sí quería darlos las gracias a vosotros por el respeto que tenéis, entiendo que es vuestro trabajo. Os lo agradezco», han sido sus últimas palabras.

La joven se pronunció horas antes en televisión

Si bien es cierto que durante su intervención en ‘El programa de AR’, Rocío Flores habló largo y tendido sobre el tema de su madre. Ha desvelado que hay ciertas cosas que se le escapan y asegura que le parece cuestionable la decisión de borrar parte del documental. «Me parece irónico, porque se dice que ha levantado teléfonos para que no se emita, pero se sienta con sentencia en mano. (…) Lo único que me pregunto es… ¿Mi hermano está metido en mi pack? ¿No habla con él? No se interesa por su salud, por cómo está… Me parece cuestionable que ahora se oculte un testimonio que está grabado desde hace un años. No tengo miedo a nada. Yo sé muy bien lo que he vivido en esa casa y con eso me quedo», zanja.