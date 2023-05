Rocío Flores se mantuvo durante años en un discreto segundo plano. Su familia era una de las más conocidas de nuestro país, pero ella prefirió no aparecer en ningún medio público. Sin embargo, se le ofreció la oportunidad de ser una de las concursantes de 'Supervivientes' hace dos ediciones y ella no en aceptar.

Aunque no ganó, fue una de las últimas en abandonar Honduras, cuarta finalista. La fama que adquirió durante los meses de concurso no solo le hizo trabajar en televisión posteriormente, también se conviritió en una de los rostros conocidos más seguidos en las redes sociales. Rocío Flores es cada vez más intensa en su perfil de Instagram, donde cuenta ya con más de 772.000 seguidores. Con ellos ha compartido, precisamente, quién quiere que gane 'Supervivientes'.

"Como os he dicho, este año no estoy viendo apenas 'Supervivientes'. Apenas veo la tele en mi casa, no voy a mentiros. Estoy desconectada y enfocada en otras cosas. Desde hoy y después de ver la despedida de Manuel, para mí Alma se merece ser ganadora. Así lo digo, a boca llena. Espero que Alma llegue a la final porque se lo merece. Se lo está currando en las pruebas, al menos lo que yo he visto. Y después de ver esto quiero que Alma sea la ganadora", ha empezado diciendo.

Se ha mojado y ha revelado quién es el ganador de 'Supervivientes' para ella

Después de dar este discurso tan sincero, Rocío ha empezado a recibir muchas críticas: "Ya me estáis criticando por haberme mojado. Manuel lo conozco de la calle. Alma, lo que he podido tratar con ella es una chica súper simpática. Al final lo fácil es criticar a la gente desde casa y juzgarla. Yo he estado en esa isla cuatro meses, sé lo que se sufre. Para mí son dos personas que tienen un corazón de oro. Alma está currando mucho. Creo que no estoy cometiendo ningún delito a la hora de dar mi opinión públicamente. Seguramente hay personas que piensa como yo, pero no lo dice".

Acto seguido ha querido enseñar los mensajes que le han llegado de los haters. Muchos de ellos le han hecho saber que no puede haber dicho qué concursante debería ganar si ha confesado que no está viendo esta edición: "Lo siento, pero no puedes decir 'no estoy viendo y se merece ganar". Ella ha querido aclarar la polémica: "No cabe duda de que llegados a esta etapa del concurso, TODOS se merecen ganar. Simplemente por el hecho de aguantar psicológicamente y físicamente en esas condiciones extremas".

Las críticas no se han hecho esperar y han sido contestadas por Rocío