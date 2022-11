Rocío Flores ha trabajado como colaboradora de televisión, por lo que se maneja como pez en el agua delante de las cámaras. Siente los nervios propios del momento, pero no tiene miedo. No le incomoda y quizás por ello ha dado un paso al frente como presentadora. Eso sí, esta vez lo ha hecho fuera de la pequeña pantalla. SEMANA ha podido saber todos los detalles de su nueva aventura profesional, todo un reto del que ella todavía no ha dado pistas en sus redes sociales. La joven de 26 años será quien dirija y presente un congreso internacional en Barcelona el próximo 12 de noviembre, siendo ella la madrina de esta cita dedicada al amplio mundo del arte en las uñas.

Hablamos del ‘Golden Nail Congress’, donde han querido contar con Rocío Flores para hablar del ‘nail arts’ para que ella sea quien presente la gala en la que se entreguen los galardones a parte de los asistentes. Un evento en el que, por cierto, ella también recibirá su reconocimiento debido a que ella es seguidora de muchas tendencias en lo que se refiere a la manicura, por lo que recibirá el premio «Beauty and fashion ambassador 2022». Pero, ¿cómo se encuentra ella ante este compromiso? Lo cierto es que ilusionada, pues es el primer paso para presentar otros actos de este tipo en los que, por cierto, se encuentra bastante cómoda. Podrá pedirle consejo a Marta Riesco, quien está acostumbrada a desempeñar este tipo de roles y quien puede darle algunos tips a la hija de Antonio David Flores.

La nieta de Rocío Jurado dejó de trabajar en ‘El programa de Ana Rosa’ hace ya seis meses, una colaboración que terminó y que no ha vuelto a retomarse. Tras varias conversaciones con la productora todavía no habrían llegado a un acuerdo, por lo que Rocío Flores tan solo está centrada en su papel como influencer. Las redes sociales en la actualidad son su principal fuente de ingresos, pero quién sabe si a partir de ahora podrá empezar a trabajar como presentadora de más eventos como el que está a punto de presentar en solo unos días.

Rocío Flores se ha centrado en su físico en los últimos años y ha hecho grandes cambios en el mismo. Por ello, ha acaparado la atención de diferentes marcas y empresas, las cuales veían en ella la perfecta imagen debido a sus seguidores en redes sociales y a tener un gran impacto en diferentes medios de comunicación. Queda muy poco para saber sus primeras sensaciones cuando se suba al escenario de la ciudad condal, cita que tendrá lugar en el Palacio de Congresos de Barcelona el sábado 12 por la tarde.