Rocío Flores, contra Marta Riesco tras su ruptura definitiva con Antonio David: "Es lamentable y vergonzoso"

La relación de Rocío Flores y Marta Riesco no tienen visos de arreglarse. Tras la ruptura de la reportera con Antonio David Flores salía a la luz que Marta acusaba a Rocío de ser culpable "en un 90%" de que todo saltara por los aires: "Le dijo que si seguía conmigo la iba a perder como hija". Unas palabras que han llevado a la nieta de Rocío Jurado a responderla y a tildar la actitud de Marta Riesco de "lamentable y vergonzosa", reacción que, a buen seguro, tendrá respuesta muy pronto. No hay buen rollo entre ellas, ni tienen buen concepto de la otra. De hecho, Rocío Flores vuelve a dejar claro quiénes son sus verdaderas prioridades, lista que tan solo forma su familia y en la que no hay cabida para batallas que ella cree que no le pertenecen.

Vídeo: Europa Press

Fue el pasado mes de abril cuando Marta Riesco confirmó su ruptura con Antonio David, momento en el que señaló a Rocío Flores como la persona que había dinamitado su historia de amor. "Espero que estés feliz, ya has conseguido lo que querías", deslizó. Semanas después de aquello Rocío Flores ha reaparecido y se ha dirigido a la que sido la pareja de su padre. Aunque intentaron acercar posturas, ha sido imposible que hubiera buena relación. "Solo te puedo decir que si yo rompo mi relación no voy a echar culpas a terceras personas. Creo que todos somos adultos, sabemos lo que hacemos en cada momento. No voy a entrar en el juego que Marta quiere. Tengo prioridades, mi prioridad ahora mismo es mi padre y mi hermano. Por encima de eso, no hay dinero ni nada. Entonces, no voy a entrar a alimentar algo que me parece lamentable y vergonzoso", ha dicho.

Sobre lo que no se ha pronunciado ha sido acerca de la segunda oportunidad que se dieron Antonio David y Marta Riesco recientemente. La periodista aseguraba la pasada semana que se cansó de que el malagueño no le diera su lugar, por lo que se puso en contacto con Rocío Flores para contarle que estaban intentando que esta vez sí funcionara su noviazgo. Mientras Rocío la bloqueó, Marta decidió contar lo sucedido en sus redes sociales "para poder pasar página y avanzar". "Le tiene miedo a la reacción de su hija porque su hija le dijo que si estaba conmigo, la perdía como hija. Ese es el motivo, por el cual él quiere ocultar que estamos juntos. Entonces yo digo que no, que voy a hablar con su hija y es lo que hice, pero tras recibir varios mensajes desagradables, me bloqueó", comentó Marta.

La otra polémica de Rocío Flores

Rocío Flores acaparaba todas las miradas este fin de semana en el homenaje de su abuelo, Pedro Carrasco. No por su presencia, sino por todo lo contrario. Acudió su madre con la compañía de Fidel Albiac a Alosno (Huelva), tributo que presidió la hija de Rocío Jurado en honor a su padre y del que el resto de su familia ha sido conocedor por las redes sociales, tal y como han denunciado públicamente. El último en mojarse acerca de ello ha sido Salvador Mohedano, hijo de Amador Mohedano.