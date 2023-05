Rocío Flores ya no pisa los platós de televisión. La hija de Antonio David Flores y Rocío Carrasco ha preferido centrarse en su labor como 'influencer', una faceta que le permite estar en contacto con personas que la ayudan a emprender. Después de meses trabajando en un nuevo proyecto profesional, la joven ha anunciado con alegría y felicidad que ya está en marcha.

Sin embargo, la 'influencer' ha cometido un tremendo "error" al anunciarlo a través de sus redes sociales. "Bueno familia, por fin puedo compartir con todos vosotros el proyecto que llevo teniendo entre manos durante un montón de meses. Puedo anunciaros que he empezado un nuevo emprendimiento de manera online, del cual vais a ser completamente partícipes. Estoy segura de que os vais a enamorar del proyecto de la misma manera que lo he hecho yo. Para todo el mundo que quiera conocer la oportunidad de negocio que os voy a lanzar os voy a dejar aquí este link aquí para que podáis compartir conmigo esta bonita aventura", declara Rocío Flores.

Ha anunciado con felicidad que tiene un nuevo proyecto

Pero el enlace que ha compartido no va a ninguna página web en la que se revela de qué se trata este proyecto. El link que ha publicado para a una página de WhatsApp, donde se puede abrir un chat para hablar con ella. De hecho, cuando se abre el chat con Rocío aparece una pequeña descripción donde dice: "Negocio online! (Sois muchas personas, os voy a ir contestando con la mayor brevedad posible)".

El enlace que ha compartido lleva a su WhatsApp

Sin embargo, no hay rastro de información donde podamos leer de qué va realmente el nuevo proyecto. Lo único que sí ha querido decir es que tiene su aplicación de mensajería instantánea repleta de mensajes de personas que han pinchado en el enlace. Ella se ha sentido por un momento desbordada y ha querido pedir paciencia a sus seguidores.

"Acabo de llegar a casa, que cuando os he hecho la publicación estaba en otra reunión. Tengo el WhatsApp abierto en mi ordenador, pero os pido un poco de paciencia para ir contestando a todo el mundo porque tengo el WhatsApp que literalmente me va a explotar. Como no me quiero dejar a nadie, un pelín de paciencia. Antes de dormirme voy a contestar a todos los mensajes que me hayan entrado. Todas las personas que me estáis escribiendo a WhatsApp os voy contestando lo más rápido que puedo. Un pelín de paciencia os pido", termina diciendo. Ahora solo queda esperar para ver en qué consiste este nuevo proyecto.