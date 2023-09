La procesión de la Virgen de Regla que todos los años recorre la localidad gaditana de Chipiona es una cita marcada en rojo para la familia de la recordada Rocío Jurado. El balcón de la casa 'Mi abuela Rocío' ha sido punto de encuentro para los distintos miembros del clan Mohedano, con sonadas ausencias, entre ellas, la de Rocío Flores. La joven, que reside en Málaga, ha explicado la verdadera razón por la que no ha acudido a la cita.

"Hoy debería estar ahí, en ese balcón con mi familia, pero tenía este viaje pendiente. Aún así os tengo presente", ha reconocido en redes. Su ausencia se debe a un compromiso profesional por el que ha tenido que viajar a Canarias. No ha sido el único miembro que ha faltado, tampoco ha podido estar presente en la procesión Gloria Camila Ortega. "Os echo de menos", indicaba la hija de José Ortega Cano. Entre los presentes, David Flores, Rosa Benito, Gloria Mohedano y José Antonio Rodríguez, entre otros.

Rocío Flores vuelve a faltar a la procesión

Se trata del segundo año consecutivo en el que la joven no acude a la procesión de la Virgen de Regla. El año pasado no pudo asistir debido a un viaje. En este caso fue a Madrid donde tuvo que cumplir con distintos compromisos profesionales que coincidió con una boda de unos amigos. "Es verdad que se me invitó pero no he podido ir. Voy todos los años, pero sí que es verdad que hoy justamente tenía trabajo aquí en Madrid y mañana tenía una boda en Madrid a la que tenía que ir. Por cuestión de tiempo, no podía ir", dijo entonces.

Rocío Jurado, fallecida el 1 de junio de 2006, sentía devoción por la Virgen de Regla. "Soy siempre fiel a mi Virgen, la fe nunca se puede perder. Ella es de verdad la que me ha dado fuerza para tirar hacia delante a mí y a toda mi familia en estos momentos tan delicados para mi salud", aseguró un año antes de muerte. La familia acostumbra a ser fiel a la procesión que se celebra cada 8 de septiembre, este último año con muchas ausencias.