El dardo envenenado de Rocío Flores a su madre tras la victoria de Antonio David

Hace tan solo unos días que Antonio David Flores recibía la buena noticia de haber ganado el juicio contra su exmujer, Rocío Carrasco. La Audiencia Provincial archivó la causa que implicaba a Antonio David en un supuesto delito de malos tratos. Un momento que también ha sido muy difícil para la hija mayor que tienen en común, Rocío Flores, que siempre se ha mostrado al lado de su padre.

Rocío Flores rompe su silencio tras la victoria judicial de su padre

Tras mantenerse un tiempo alejada de las redes sociales mientras se resolvía este caso en los juzgados, ha reaparecido. Y no lo ha hecho de cualquier manera, sino más bien para lanzar un nuevo dardo envenenado a su madre, mientras que ha aplaudido y ha dado la enhorabuena a su padre.

“Como sabéis, he estado un tiempo retirada de las redes sociales. Después de recibir muchísimos mensajes felicitándome, os lo cuento. Por fin puedo decir que se ha acabado la pesadilla que llevamos viviendo casi dos años, de incertidumbre y dolor. Doy por finalizada la etapa más dolorosa que he tenido gracias a recibir la mejor noticia que me han dado nunca”, comenzaba escribiendo la joven en un Stories de su cuenta personal de Instagram.

Ha compartido esta imagen en sus redes

“Ya puedo dormir tranquila sabiendo que dormirás todas las noches con nosotros. Enhorabuena por esa batalla ganada, la más frívola y dolorosa. A cada uno de vosotros por haber dedicado un minuto de vuestro tiempo para felicitarnos. Gracias de corazón”, sentenciaba en las redes.

La familia ha vivido un difícil momento

Tanto para Antonio David como para su actual pareja Olga o su hija Rocío Flores, estos meses han sido muy difíciles para ellos debido a la gran cantidad de información vertida sobre ellos. Estaban en el foco mediático, al igual que su batalla judicial con Rocío Carrasco. Ahora que el juez le ha dado la razón a Antonio David, la familia al completo puede respirar tranquila, tal y como cuenta Rocío Flores.

El novio de Rocío Flores se ha mantenido a su lado en todo momento

Mientras tanto, Rocío Carrasco guarda silencio

Gloria Camila también se ha mantenido al lado de Rocío Flores

