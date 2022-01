Están siendo unos días complicados para Rocío Flores, quien se ha visto envuelta, sin quererlo, en la última polémica protagonizada por su padre. En concreto, el pasado miércoles, Antonio David Flores confirmaba a través de su canal de YouTube su relación con Marta Riesco y la joven salía a dar la cara, entre sofocos, en ‘El programa de Ana Rosa’. Asegurando que al igual que Olga Moreno no sabía nada, la nieta de Rocío Jurado ha encontrado refugio y apoyo en Gloria Camila Ortega en su momento más difícil.

Rocío Flores ha ido al encuentro de Gloria Camila Ortega para pasar este fin de semana en la mejor compañía. La colaboradora de ‘El programa de Ana Rosa’ necesita un respiro después de volver a estar en primera línea del fuego mediático y ha encontrado en su tía a su mejor consejera. Durante estos días, la hija de Antonio David Flores intenta ponerle buena cara al mal tiempo y ha compartido confidencias con su tía, quien no dudó en mostrarle su apoyo el pasado viernes cuando rompió su silencio sobre la relación entre el excolaborador de ‘Sálvame’ y la reportera de Telecinco.

En concreto, la hija de José Ortega Cano dejó claro en ‘Ya son las ocho’ que desconocía por completo lo que estaba pasando y que nunca se llegó a imaginar que esa relación podía suceder. La hija de Rocío Jurado rompía una lanza a favor de su sobrina e insistía en que ella tampoco sabía nada. «Ya han hablado, yo no voy a decir si me parece bien o mal. Cada uno toma las decisiones que quiere y que ve convenientes, pero sí que me gustaría decir que a mi me da muchísima pena Rocío«, comentaba. Gloria Camila Ortega está preocupada por la hija de Antonio David Flores y por cómo esto le puede pasar factura después del polémico año por el que ha pasado toda la familia. «Cuando la vi el otro día llorando sé que está bastante mal por todo lo que ha venido este año llegando y porque al final creo que esta historia no le pertenece a ella», deja claro.

Rocío Carrasco, preocupada por Rocío y David Flores

Quien también está al tanto de todo lo que está ocurriendo es Rocío Carrasco. Según explicó Isabel Rábago, íntima amiga de la hija de Rocío Jurado, esta estaría muy preocupada por la situación en la que se están encontrando sus hijos, especialmente el pequeño, David Flores. «Obviamente está afectada, las lágrimas de su hija en televisión le dolieron. De no ser así, tendría que ser un témpano de hielo. Ella no lo está pasando bien con todo esto. Es la persona que mejor conoce a Antonio David y sabe cómo va a actuar, cuál será su siguiente paso. Sabía que utilizaría a su hija en su beneficio una vez más», comentaba la periodista en ‘Ya son las ocho’.