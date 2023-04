Rocío Flores, ajena a la polémica tras el ataque de Marta Riesco

Cuando parecía que el 2023 no podía sorprendernos más, llega Marta Riesco y anuncia su ruptura sentimental de Antonio David Flores. Lo ha hecho a través de un escueto comunicado en el que lo más inaudito ha sido señalar a Rocío Flores como la culpable de esa situación. "Quiero comunicaros a todos que mi relación con Antonio David ha terminado esta noche. Rocío Flores espero que estés feliz, ya has conseguido lo que querías", ha escrito rotunda. Un mensaje que ha corrido como la pólvora y se ha convertido en lo más comentado de la crónica social. La hija de Antonio David Flores y Rocío Carrasco parece que finalmente no ha llegado a un buen entendimiento con la que fuera la nueva pareja de su padre.

A pesar de que durante los últimos tiempos había habido un acercamiento entre ambas, ahora han roto toda la relación posible. Marta Riesco, que siempre ha asegurado estar muy enamorada del ex guardia civil, no ha dudado en señalar a la joven como la artífice de esta ruptura. No ha querido dar más detalles sobre lo que ocurrió en la noche de este miércoles en la que se "quedó tirada" por las calles de Málaga mientras estaba diluviando. ¿Será esa una de las pistas sobre lo ocurrido? Ahora bien, ¿qué piensa Rocío Flores de todo ello? ¿Se ha pronunciado tras la mediática ruptura? La respuesta es clara y tajante: NO. Desde hace un tiempo que la joven se quiere desmarcar de cualquier polémica mediática, centrándose exclusivamente en su faceta como influencer. Por este motivo, ha continuado con su vida, completamente ajena a la pullita de Marta Riesco.

Lejos de pronunciarse en redes sociales, su canal de comunicación, Rocío Flores ha evitado el tema. No ha comentado nada al respecto y ni siquiera se ha querido defender de las fuertes acusaciones de Marta Riesco. A diferencia, tenía otro plan para ella: irse a la peluquería y ponerse guapa. La joven ha acudido a su centro de belleza de referencia para mimarse un poco y distraerse de todo siendo consciente del huracán que se le viene encima. Se ha realizado un tratamiento de hidratación en su melena con el que ha puesto el broche de oro a un día que su nombre ha sonado con fuerza.

Tras acudir a la peluquería, Rocío Flores ha continuado con sus compromisos profesionales como creadora de contenido digital. La joven ha compartido diferentes publicaciones en su perfil de Instagram pero todas ellas relacionadas con el trabajo y con diferentes compromisos con marcas con las que colabora. Sin embargo, ni rastro de Marta Riesco ni de un mensaje de apoyo a su padre ni de defenderse de las acusaciones. Horas después de que saliera a la luz la publicación de la ruptura entre Antonio David Flores y la excolaboradora de televisión, Rocío Flores no ha hecho mención alguna. ¿Hablará finalmente de lo ocurrido? ¿Se defenderá a sí misma y a su padre? ¿O simplemente es un capítulo que ya ha llegado a su fin?

Por su parte, Marta Riesco parece haber decidido darse un respiro del universo 2.0 tras anunciar su ruptura. Minutos después de compartir el breve comunicado, decía lo siguiente: "Necesito tiempo para asimilar lo que he vivido en las últimas horas. Estaré bien por mi familia y por la gente, que sé que me queréis. Jamás pensé que me hicieran algo así en el peor momento de mi vida". En esta reflexión, la periodista habla en plural. ¿Se estará refiriendo también a su expareja?