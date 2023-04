Rocío Flores se sometió a una operación de pecho el pasado lunes para hacerse algún retoque un año después de su primera intervención. La hija de Antonio David Flores y Rocío Carrasco revelaba hace unas horas que había salido todo bien, pero que aún tenía los síntomas de la anestesia, por lo que estaba cansada y sin fuerzas. Este miércoles ha tenido que acudir a su primera revisión, donde se ha enterado de que la operación que se ha hecho fue más dura de lo que en un principio pensaba.

"Ha ido todo perfecto", declaraba ella tras salir de la revisión. Sin embargo, ha dado un detalle que ha preocupado a sus seguidores: "Al final la operación ha sido más de lo esperado, pero eso os lo contaré bien todo explicado en un vídeo. Gracias por todos los mensajes. De vuelta a casa".

La joven ha desvelado cómo ha ido su primera revisión

Aunque hace apenas un año que se hizo la intervención, ahora ha tenido que ponerse en manos de un cirujano para hacerse algunos retoques. Ella misma fue la encargada de dar la noticia a través de un vídeo en el que podíamos ver que no tenía la mejor de sus caras por culpa de la anestesia. "Buenos días por la mañana. Llevo dos días desaparecida de Instagram. Y el motivo ha sido esto... Sabéis que hace un año me hice una mastopexia. Tenía que hacerme algún retoque y el día fue ayer. Me operé ayer. Ahora estoy atontada con la medicación, pero ha ido todo súper bien. Cuando esté un poco mejor y tenga fuerzas os contestaré todas dudas. Ahora reposo y a seguir mejorando", declaraba este pasado martes. Lo hizo con un rostro que preocupó mucho a sus seguidores.