El tándem profesional que formaron hace años Rocío Dúrcal y Juan Gabriel dio muchos momentos de gloria, pero también generó un fuerte y sonado conflicto entre ellos del que fue muy partícipe otra diva de la canción española, Isabel Pantoja. El programa ‘Lazos de Sangre’ ha concedido otra entrega de su formato, esta vez para hablar de los entresijos de la familia Dúrcal-Morales, en voz de las dos hijas de la cantante, Shaila y Carmen.

El distanciamiento entre la madrileña y el mexicano duró hasta la muerte de Rocío Dúrcal. Pero ¿qué motivo el desencuentro entre este prometedor dueto? Shaila lo explica: “Mi madre se empezó a enfadar porque una vez (Juan Gabriel) mandó a alguien a espiar el vestuario de mi madre y ella siempre cuidaba mucho esos detalles. Luego, él mandó a hacerse una copia igual que el vestido de ella y ahí se estropeó la relación”.

¿Y qué tiene que ver Pantoja en todo esto? Sencillo: “No se entiende cómo tras la enfermedad de mi madre no hiciese ni una llamada. En aquel momento, él estaba ya más próximo a Isabel Pantoja y cuando venía a España iba a ver a la Pantoja y no a mi madre. Se murió mi madre y al mes y medio estaba Juan Gabriel haciendo un homenaje a ella. Entonces, ahora si haces homenajes y no hablas con ella”, señala Shaila Dúrcal.

Durante más de una década, Juan Gabriel y Rocío Dúrcal grabaron más de siete discos conjuntos. Fue la época de bonanza de la pareja artística, hasta que el azteca se decantó por la viuda de Paquirri. Fruto de su conexión nacieron temas como “Desde Andalucía” (1988), con temas del ‘Divo de Juárez’, entre ellos, el famoso “Virgen del Rocío”. La cantante española falleció en 2006, víctima del cáncer, y muy dolida, según reconoció ella misma, porque el músico no se hubiera interesado por su estado desde salud desde que conoció su enfermedad.