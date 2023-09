Rocío Crusset revela cómo está su padre, Carlos Herrera, tras serle extirpado un tumor

Instalada en Nueva York desde hace años, Rocío Crusset (29) es hoy una de las modelos más reconocidas, pero su ambición va más allá, y tras triunfar con su primera colección de joyas, ahora ha dado el salto a la moda crean-do una edición cápsula junto al diseñador Carlos Duarte. 'Crusset x Duarte' son prendas en colores neutros de líneas puras, con movimiento y volúmenes inspiradas en la milenaria ruta de la seda: "Una colección minimal, pero chic", como la definen los propios creadores. Rocío estudió en la prestigiosa escuela Parsons de Nueva York y allí se ha labrado su carrera.

¿Cómo es tu vida en Nueva York?

Estoy muy contenta y feliz. Allí me mantengo ocupada porque si no lo estás es una ciudad que te come. Es duro, pero una vez que encuentras tu rutina, tus amigos, tu pareja todo es más fácil.

¿Qué echas de menos?

La verdad es que no me da tiempo porque viajo constantemente y estoy todo el día en España. Pero desde luego a mi familia, cuando estás lejos lo que realmente quieres es la cercanía de los tuyos.

¿Te animarías a probar en la televisión?

No nunca me lo he planteado porque me gusta mucho la intimidad y estar tranquila.

La diseñadora de moda está en constante contacto con su familia

¿Te ha costado trascender de tus padres?

Sí, y por eso me fui fuera, para separar. Pero ya no me preocupa porque tengo una carrera internacional.

¿Cómo se encuentra tu padre tras extirparle el tumor?

Mi padre está muy bien, le han quitado lo que le tenían que quitar y todo perfecto.

Carlos Herrera, operado de un tumor

Fue a principios de septiembre cuando el locutor se sinceró con su audiencia y confesó que había pasado por el quirófano. La operación sobre la glándula parótida tuvo lugar el 31 de agosto. "Me sometí a una parotidectomía, que es la extirpación de una glándula parótida que estaba siendo acosada por un adenoma pleomorfo, que es un tumor de carácter benigno". Herrera subrayaba que gracias a "las manos mágicas" de Julio Acero, director y doctor del Instituto Maxilofacial Acero en Madrid, todo había quedado en un susto.