12 Una experiencia demoledora

Crusset pudo seguir los consejos de su amiga, que sufrió un «brutal» brote: «me tocaba y me dolía. No quería salir a la calle, me quería arrancar la cara… Probé de todo y lo que pasó es que mi piel se hizo inmune, no aceptaba nada y me salían granos y más granos”. Una historia demoledora para sus seguidores.