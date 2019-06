8 Rocío Crusset no ha podido estar en El Rocío por motivos laborales

Pero no hay mal que por bien no venga. Y es que Rocío Crusset acaba de cumplir un sueño, justo el día de su cumpleaños: se ha convertido en modelo de Victoria’s Secret. Ella misma daba la noticia a través de su Instagram con una foto en la que aparece con la ropa interior de la firma y junto a una tarta enorme con velas.

«Thank you @victoriassecret for a great shoot and the birthday cake ❤️ I couldn’t have asked for a better way of spending my bday! Mi primer día trabajando con @victoriassecret ha sido un sueño, pero hacerlo el día de mi cumpleaños ha sido un auténtico placer! Gracias a todos por las felicitaciones!», ha escrito emocionada.