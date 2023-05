Rocío Cortés, una de las hijas de Chiquetete, ha desatado la guerra contra Raquel Bollo. Este martes se ha sentado por primera vez en el plató de 'Sálvame' y señala a la diseñadora y sus hijos por el trato que tuvieron hacia su padre. Los reproches y las insinuaciones no tardaron en aparecer y sus declaraciones seguro abren una brecha aún más grande con estos. "He hecho todo lo que podido como hermana mayor para que la familia estuviese unida", se lamenta. El rencor que mantiene con la que fuera mujer de su padre se remonta a años atrás y no se pueden cerrar las heridas: "Que se muera tu padre, que me lo han contado, y que esté Raquel comiendo chocolate y que sí quisiera el dinero...".

"Raquel Bollo quemó el vestido de novia de mi madre", asegura la hija de Chiquetete

Hace tan solo un día se mostró indignada por el papel de víctima que la familia Bollo estaba, a su parecer, asumiendo. Recalcó hechos como que "mi padre le pagaba al padre de Raquel 100.000 pesetas para que cuidara a mis hermanos" y desató un gran enfado de los presentes allí, especialmenteel de Belén Esteban. "¿Estás diciendo que Raquel no se ha ocupado de sus hijos? Me da vergüenza lo que estoy oyendo porque los compañeros de ella lo sabemos. Ha trabajado como una negra para que no falte nada a esos niños", le espetó la de Paracuellos.

"En una ocasión estando Chiquetete convaleciente Raquel le increpó y le insultó pidiéndole dinero", ha desvelado. Por mucho que los colaboradores allí presentes le recordaban una y otra vez las sentencias judiciales y los juicios que hubo entre la ex pareja, no entró en razón. Al parecer, el poco cariño era algo común entre los hijos este y su ex mujer, y así se lo dejó claro en numerosas ocasiones : "Quemó el vestido de novia de mi madre". Quiere hacer valer el perdón que este dio sin validar nada más: "Cayó en una enfermedad y había que comprenderlo. Había cosas en las que no podía echar marcha atrás".

Rocío Cortés, contra Manuel Cortés y Alma Bollo: "No te puedes imaginar cómo es la muchacha"

Alma Bollo y Manuel Cortés, también hijos de Chiquetete, se confesaron en 'Supervivientes' y dejaron claro su apoyo a su madre Raquel Bollo después de su relación con el desaparecido cantante. Los sentimientos "encontrados" que tienen con su padre son inevitables y el dolor que sienten también. Alma es la más tajante y reconoce que no se ve capaz de perdonarle sus desprecios. Rocío Cortés asegura que son ellos los que no han querido dar un paso para acercarse nunca, que incluso cuando este falleció se sintió incómoda con sus palabras: "El que se había muerto era su padre". Le reprocha al concursante de 'Supervivientes' su comportamiento y sus entrevistas en un momento tan complicado para su familia.

"Después del funeral me intentó poner en contacto con Manuel para la misa del mes y me bloqueó", recuerda. En lo que respecta a Alma, su resquemor va todavía más lejos. Ella la considera su hermana a pesar de sembrar ciertas dudas y lo máximo que tiene para ella son reclamos por su carácter: "No te puedes imaginar cómo es la muchacha". No salían de su asombro los colaboradores y así se lo hacían saber: "Me parece una falta de respeto de dar a entender el porqué se cruzaba de acera...has tirado una bomba que para qué...". Habrá que esperar hasta que los dos hermanos regresen de Honduras para saber qué opinan.