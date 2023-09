Rocío Carrasco y su inesperado golpe a Gloria Camila en su reaparición en televisión

Este lunes, 18 de septiembre, Rocío Jurado hubiera cumplido 78 años. Su temprana muerte, el 1 de junio de 2006, arrebató a su legión de admiradores la posibilidad de disfrutar de su música. Han pasado 17 años ya de su fallecimiento, pero resulta imposible olvidarla. Si no, que le pregunten a Rocío Carrasco. La hija mayor de 'la más grande' ha reaparecido en televisión para hablar de su madre. Reconoce que no hay un solo día de su vida que no la tenga presente. "Cuando se subía al escenario era casi imposible que se bajara de allí", ha explicado en el plató de 'Mañaneros', de Televisión Española. "Hay muchísima gente joven que se acerca, que quiere saber de ella. Ella sigue fascinando". Casualmente, su presencia delante de los focos ha coincidido con el debut de su hermana en otro programa de la tele: 'Espejo Público', de Antena 3.

La visita de Carrasco a los platós de la cadena estatal se produce apenas dos semanas después de su última aparición pública: el funeral de María Teresa Campos, fallecida el pasado 5 de septiembre a los 82 años. Entonces, la madrileña se dejó ver completamente abatida. "De verdad que no puedo decir nada, de verdad que muchísimas gracias", decía, casi sin poder articular palabra ante la prensa gráfica.

Gloria Camila, "nerviosa" antes de estrenarse en Antena 3 minutos antes de la reaparición de Carrasco

Muy distinta ha sido su puesta en escena en La1. Allí, Rocío Carrasco se ha mostrado relajada y risueña. En varias ocasiones ha recordado los momentos vividos con su madre. "Era súper ordenada. Me identifico con ella en gustos. Nos gustan los mismos olores, los mismos sabores, los refranes". Un detalle que no ha pasado por alto es que una de sus frases las ha conjugado en tiempo presente, no en pasado. Pero sin duda alguna, lo más significativo de su aparición en televisión es que esta haya tenido lugar la misma mañana en la que su hermana se estrenara como colaboradora en el magacín de Susanna Griso. La hija de Ortega Cano confesaba estar "un poquito nerviosa" antes de intervenir en directo, después de un año alejada del medio. Carrasco, por su parte, parecía muy relajada.

Contra todo pronóstico, y de manera casual, podría decirse que Carrasco ha opacado el debut de Gloria Camila en Antena 3. Esta es un peso pesado del corazón, pero tener en prime time y en directo a la primogénita de la chipionera vale su peso en oro...

"Ella estaba todo el día encima. Ella era... Ella es una maravilla", ha recordado Rocío Carrasco al hablar de su madre

Al margen de la polémica que pueda despertar la coincidencia de su aparición televisiva, Carrasco ha compartido con la audiencia algunos episodios de su infancia junto a su madre. "Contaba que yo de pequeña empezaba a cantarme... Ella decía: 'La niña, la hija de la gran p... cogía y me tapaba la boca'. Yo muchas veces le decía: 'Ay, mamá, ya... Me las sabía hasta yo. Lo que pasa es que era Virgo. Era un martillo... Ella estaba todo el día encima. Ella era... Ella es una maravilla".

Antes de despedirse, Carrasco ha adelantado que ya está inmersa en otra producción audiovisual basada en la biografía de sus padres, Rocío Jurado y Pedro Carrasco: "Estamos haciendo una serie de la vida de mis padres, de ellos separados y juntos".