Rocío Carrasco es uno de los nombres de la 'lista negra' de Mediaset. Sin embargo, a la hija de la Jurado no le falta trabajo

Rocío Carrasco no para de sorprendernos. Si hace escasos días reaparecía por sorpresa en un programa de la televisión gallega, 'Luar', ahora se vuelve a subir sobre las pasarelas para presentar un desfile de moda. Alejada de Telecinco, donde se encuentra en la 'lista negra' de los vetados, tras sus mediáticas y polémicas series documentales, ahora se reinventa y trabajo no le falta. Sin ir más lejos, este viernes 28 de abril viajará hasta Hinojosa del Duque, en Córdoba, para presentar el desfile de José Perea, a quien conoció en el Mediafest Night Fever y con quien pronto hizo muy buenas migas.

Por este motivo, el diseñador cordobés quiere contar con su presencia en un desfile que tendrá lugar en la Catedral de su tierra natal y que contará también con la presencia de Anabel Dueñas como artista invitada. Rocío Carrasco y la cantante se han convertido en el 'tándem perfecto' y siempre que pueden trabajan juntas. Por este motivo, José Perea no dudó en 'fichar' a las dos para uno de los días más importantes de su carrera profesional. Y es que el diseñador presentará su colección 'Mi Pueblo', haciendo un repaso a algunos de sus diseños más exclusivos durante la última década.

José Perea y Rocío Carrasco se conocieron hacen unos meses atrás en un programa de Mediaset

Rocío Carrasco también ha vestido los diseños del modisto. Lo hizo cuando coincidieron en el mencionado programa de Telecinco. Por ejemplo, en las imágenes que bajo estas líneas, la hija de la chipionera lució un impresionante vestido azul de cola diseñado por el modisto inspirado en una de las actuaciones de Rocío Jurado. Esa fue una noche mágica para el diseñador, que además recibió una grata sorpresa.

Esa misma noche, Rocío Carrasco, de la mano de José Perea, se desplazó a uno de los rincones del escenario donde se encontraba una vitrina tapada con una lona. Bajo ella, había una gran sorpresa para la hija de la cantante. "Es un vestido con la cara de Rocío Jurado que yo pinté porque para mi ha sido siempre una gran inspiración para vestir, y que formó parte de la colección de SIMOV, muy importante para mi y que no quise vender en su momento", explicó el modisto tras revelar la auténtica maravilla que había bajo la lona.

Uno de los diseños del modisto cordobés se encuentran en el Museo Rocío Jurado en Chipiona

Un diseño que dejó sin palabras a la propia Rocío Carrasco, quien aseguró que "si me está bien me lo pondré, pero justo después va al museo". La presentadora no pudo evitar emocionarse y le agradeció al diseñador cordobés el gesto y aseguró que "tiene que estar ahí", refiriéndose al museo Rocío Jurado en Chipiona. A partir de ahí, Rocío Carrasco y José Perea se han convertido en muy buenos amigos y ahora ella será la invitada de excepción en uno de los desfiles más especiales para José Pera donde se homenajeará la carrera del modisto.

Mientras que José Perea se ha convertido en uno de los rostros más habituales de Telecinco, donde viste a sus colaboradores tanto dentro como fuera de los platós, Rocío Carrasco se encuentra 'vetada' por el grupo de comunicación tras la marcha de Paolo Vasile. Sin embargo, lejos de Telecinco, a la hija de Rocío Jurado no le falta trabajo y ahora sorprende volviéndose a subir a las pasarelas gracias al modisto cordobés.