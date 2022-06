El estreno de la segunda parte del documental de Rocío Carrasco está a la vuelta de la esquina. El próximo viernes 17 de junio se podrá ver, por fin, el contenido de ‘En el nombre de Rocío’. Una docuserie en la que la hija de Rocío Jurado destapa todos los detalles sobre la herencia secreta de su madre. Y es que la tonadillera cambió sus últimas voluntades en un documento inédito en el que, al parecer, quiso repartir su patrimonio de una manera distinta a como lo hizo antes de su muerte. Rosa Benito ha asegurado que «no tiene miedo» ante la emisión del documental y ha dejado claro que su familia no ha utilizado el nombre de Rocío Jurado en vano: «Hemos estado con ella porque ella ha querido siempre y hoy seguimos respetándola, amándola». Son palabras a las que ha reaccionado su sobrina: «Puede hablar en primera persona, pero no puede meter el plural. Respetándola y amándola, yo no tiro a matar a la persona que más quiere la persona que yo respeto tantísimo».

Un año después de morir Rocío Jurado, sus seres queridos y allegados firmaron el acuerdo del reparto final de la herencia. Entonces parecían estar de acuerdo con el reparto de sus bienes. En apariencia reinaba la paz y la armonía. «Les ha dejado un patrimonio muy bonito, muy bueno», aseguraba Rosa Benito. Ahora, la hija mayor de ‘la más grande’ revelará que su madre tenía otros deseos respecto a cómo repartir su legado antes de su perder la vida, el 1 de junio de 2006, como consecuencia del cáncer de páncreas que padecía.

Rocío Carrasco adelanta que su nueva docuserie «es una explicación de quién es cada uno» en su familia

«Te puedo decir que viendo la serie documental se entiende a la perfección lo que sucede y por qué sucede. Es un documento muy esclarecedor para todo ese tipo de preguntas y todo ese tipo de cuestiones. Todo queda demostrado», ha explicado la madrileña. Sin querer entrar en demasiados detalles sobre la primera entrega de su documental, ha destacado que la docuserie «es una explicación de por qué sucede todo lo que sucede y quién es cada uno en la historia y cuál es el posicionamiento de cada uno».

«Queda perfectamente demostrado que hay una parte de la familia que lo sabe. No me vale ahora el ‘yo no sabía’. Queda perfectamente demostrado que hay una parte de la familia que lo sabe. ¡Y tanto que lo sabe!», ha explicado este martes durante una intervención telefónica en ‘Sálvame’. «El documental es una explicación de que es lo que sucede y cuál es el posicionamiento de cada uno. Si ves el documental te enteras de manera clara y nítida de toda la historia».