Rocío Carrasco reacciona a la boda de Ana María Aldón

Rocío Carrasco ha acudido este viernes a la presentación del libro de Alba Carrillo. Desde la emisión de la polémica 'docuserie' de Telecinco sobre su vida, son contadas las veces que la hija de Rocío Jurado se deja ver en eventos públicos. Sin embargo, no podía faltar a esta fecha marcada a fuego en el calendario de su gran amiga. Rocío se ha mostrado muy amable con los medios en todo momento y no ha dudado en atenderles. Aunque ha evitado contestar a las preguntas sobre José Ortega Cano, no ha tenido ningún problema en referirse a la próxima boda de la exmujer del torero, Ana María Aldón. La diseñadora se comprometía hace unas semanas con su novio, Eladio, quien le pedía que se casara con ella en pleno directo. La madre de Rocío Flores le ha mandado un llamativo mensaje a la futura novia.

¡Dale al 'play' para escuchar el contundente mensaje que le ha enviado Rocío Carrasco a Ana María Aldón!

Vídeo: Europa Press