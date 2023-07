Rocío Carrasco pierde su última batalla judicial contra Olga Moreno

Los últimos días están siendo una montaña rusa de emociones en toda regla para Rocío Carrasco. Si bien era hace poco más de una semana cuando la madre de Rocío Flores daba un plantón en toda regla a Antonio David y a sus hijos en el juicio en el que se la acusaba por abandono familiar, ha sido ahora cuando se ha dado a conocer que ha fracasado en su demanda contra Olga Moreno.

Ha sido hace escasas horas cuando se ha dado a conocer que el Juzgado de Primera Instancia número 5 de Madrid comunicaba tanto a la hija de Rocío Jurado como a la sevillana que la petición ha sido desestimada. Un movimiento que pone a la ex del exguardia civil en muy mal lugar, viéndose obligada a hacer frente a los costos de todo el proceso. De esta manera, finalmente la ganadora de Supervivientes no tendrá que hacerse cargo de los 150.000 euros que Rocío Carrasco le pedía para apaciguar los daños producidos a consecuencia de una entrevista que tuvo lugar en Sálvame Deluxe en diciembre de 2019. Una charla en pleno prime time que la hija de Pedro Carrasco consideró absolutamente nociva para su imagen, motivo por el que optó por llevar el caso a la Justicia sin mucho éxito.

Olga Moreno, la "archienemiga imbatible" de Rocío Carrasco

Podría decirse que, en lo que a términos legales se refiere, la hermana de Gloria Camila no ha gozado de muy buena suerte frente a la ex de Antonio David Flores. Y es que, el Tribunal Supremo ya había desestimado previamente las dos causas en las que Rocío denunció a la diseñadora. Es por ello que, aunque quepa recurso ante esta última decisión tomada por los organismos pertinentes, es muy probable que Carrasco ya no lo acoja y acate su resultado.

Por otro lado, el pasado 28 de junio, la madrileña daba un plantón en toda regla a sus hijos y al que fuera su marido en el juicio en el que se la acusaba por abandono familiar. El Juzgado de lo Penal de Madrid se había convertido en el escenario en el que, a las 9:30 horas, se reuniría la familia Flores Carrasco para señalar a Rocío por no pagar la pensión de su hijo pequeño durante cinco años. Una actitud por la que la Fiscalía le pide un año de cárcel y 19 mil euros de multa con los que no parece estar de acuerdo, habiéndose ausentado de la cita sin ninguna explicación.

La otra guerra abierta de la colaboradora

Con el objetivo de preservar su intimidad y la de sus más allegados, el que fuera colaborador de Sálvame prefería no hablar a la salida del edificio en cuestión hasta que todo no estuviera solucionado. Sin embargo, la resolución tendrá que esperar más de lo previsto, ya que hoy, 6 de julio, estaba previsto un nuevo juicio que tampoco ha podido celebrarse. Lecturas ha asegurado que el abogado del padre de Rocío Flores había adoptado una postura por la que la vista se había suspendido. Esto se debe a que el letrado había pedido la suspensión de la cita al alegar que se había admitido a trámite una prueba que no se había practicado.

Por ahora, no se conocen más detalles sobre este movimiento, aunque todo apunta a que la guerra entre los dos padres no va a terminarse, al menos por ahora. Por su parte, la hija de "la más grande" pide una indemnización de 80 mil euros por una deuda por las pensiones de sus hijos y por los daños ocasionados e intereses de moda. A esto se suma que la Fiscalía pide para el extertuliano cuatro años de cárcel por un delito de insolvencia punible.