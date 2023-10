Rocío Carrasco, tumbada en los juzgados: pierde su demanda contra Kiko Matamoros

Rocío Carrasco no se quiso rendir en el proceso judicial contra Kiko Matamoros. Le demandó por "vulneración del derecho al honor e intimidad personal y familiar" en la Audiencia Provincial y presentó un recurso en el Tribunal Superior. Una baza que acaba de perder, pues ha sido rechazado, lo que deja fuera de juego a la hija de Rocío Jurado desde el mes de octubre. Esta guerra que ha llegado a los tribunales comenzó en 'Viva la vida', programa en el que el colaborador habló sobre información que manejaba sobre cómo se comportaba presuntamente Rocío Carrasco con su hijo menor, David Flores. "Me dice la enfermera que ya van dos veces que cuando tenía la custodia Rocío Carrasco al niño no le llevaban al neurólogo", dijo. Relato al que no siguió ninguna opinión, sino datos meramente objetivos.

Rocío Carrasco demandó a Kiko Matamoros y varias productoras: reclamaba una indemnización de 90.000 euros

Unas palabras por las que Rocío le demandó y que la Audiencia no consideró que fueran un delito. De hecho, falló a su favor y Rocío Carrasco debió pagar las costas judiciales. "Ningún contenido insultante, vejatorio ni lesivo para la dignidad de Rocío Carrasco", rezó entonces en la Audiencia. Pero la hija de La más grande fue un paso más allá y presentó un recurso en el Tribunal Supremo en el que demandaba a Kiko y a varias productoras de televisión. Les pedía una indemnización de 90.000 euros "por daños morales", pero Rocío no recibirá esta cantidad al considerar el juez que "las palabras de Matamoros no suponen ninguna invasión del ámbito de intimidad y que él no aportó ningún dato ni ninguna información sobre su vida privada personal o familiar". Además, se dice que Matamoros se limitó a transmitir el relato de una enfermera y no su opinión. Por ello, no se creía que fuera de su responsabilidad, sino únicamente un aporte de datos sin tintes opinativos, por lo que se estaba limitando a hacer su trabajo en un plató de televisión.

La hija de Rocío Jurado perdió también su demanda contra Olga Moreno

Esta batalla se desató el 22 de septiembre del año 2019. Así se recuerda en la sentencia de la sección número 9 de la Audiencia Provincial de Madrid, donde se recoge qué defendían los abogados de Rocío Carrasco, quienes decían que todo lo dicho suponía "un grave desprestigio para su cliente". Aunque este no es la única causa legal que ha perdido durante este año y es que este verano se convirtió de nuevo en noticia cuando perdió frente a Olga Moreno. Durante este 2023 se supo que el Juzgado de Primera Instancia número 5 de Madrid desestimó la demanda que Rocío interpuso contra la ex de Antonio David Flores por una entrevista en 'Sálvame Deluxe', por lo que tuvo que pagar las costas. Esto evitó que Olga Moreno pagara también 150.000 euros, la cantidad que Rocío Carrasco le pedía y que la hispalense nunca llegó a abonar.

Cabe señalar que en el mes de junio Rocío Carrasco debía personarse en un juicio con el padre de sus hijos, Antonio David Flores. El día 5 debían verse las caras en los juzgados de Lo Penal número 11 en Madrid por el impago de la pensión de uno de sus dos hijos, David. Pudo haberse reencontrado no solo con el malagueño, sino también con sus hijos, con quien no mantiene ninguna relación desde hace años. Pero prefirió no acudir y eso provocó que se suspendiera el juicio. Rocío no se presentó, evitando así un incómodo cara a cara con Antonio David, Rocío Flores y su hijo David.

Fue a mediados de septiembre de 2021 cuando conocimos que David Flores habría pedido que su madre sea condenada a un año de cárcel y a pagarle 15.000 euros de indemnización por el impago de la pensión a la que desde 2018 tenía que hacer frente, obligada por la justicia. En abril de este año, la jueza le dio la razón al joven. Sin embargo, Rocío Carrasco presentó un recurso que poco después fue desestimado, lo que refleja que año tras año tiene que visitar los juzgados, aunque no siempre el resultado sea el que ella espera.