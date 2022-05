Este miércoles, Rocío Carrasco ha sorprendido a la audiencia de ‘Sálvame‘ al presentarse en el programa como nunca antes la habíamos visto: completamente al natural. Sin gota de maquillaje, sin peinar y luciendo ropa de calle -un jersey calado y unos ajustados leggins-, la hija de Rocío Jurado se ha sentado en el plató con una imagen a la que no estamos acostumbrados. Su cara lavada y su pelo de ‘andar por casa’ no han dejado indiferente a la audiencia, que de inmediato ha reaccionado al ver su inusual aspecto en la pequeña pantalla.

En cuestión de segundos, los comentarios se han sucedido en Twitter, donde la mayoría de usuarios la han aplaudido. «Maravillosa, Rocío Carrasco, saliendo sin nada de maquillaje y vestida con ropa de calle. ¿A ver quién se atreve? Me encanta su estilo y me flipa, siempre, su valor», comenta una internauta. «Qué guapísima Rocío Carrasco, heredera universal, sin maquillar… Me encanta«, destaca otra.

Las redes arden al ver a Rocío Carrasco con sin gota de maquillaje

Al parecer a una amplia mayoría le ha gustado mucho ver a la colaboradora sin trucos ni artificios. «Rocío Carrasco tiene la piel y los ojitos de su madre. El arco del ojo el campo desde la pestaña a la ceja, la forma del ojo. Si maquillar me recuerdas mucho a ella», escribe una espectadora. Los halagos se suceden con frases como: «¿Se puede estar más guapa que Rocío Carrasco sin maquillar? ¡No! Preciosa su cara entera» o «Miss Rocío Carrasco, reina de España, en ‘Sálvame’ sin maquillar y con ropa de ir al Mercadona. ¡Es que la amo!».

La aparición de Carrasco al natural coincide con la noticia de la apertura del museo en honor a su madre en su pueblo natal. Será el próximo 1 de julio cuando el Museo Rocío Jurado abrirá sus puertas en Chipiona, Cádiz. «Todo el tema del porqué el museo no se ha abierto hasta ahora se aclara punto por punto en la segunda parte de la docuserie y con documentación”, ha recordado la madrileña. Este proyecto se hace realidad tras 16 años de larga espera, pero es ahora cuando al fin verá la luz. Eso sí, este importante acontecimiento no unirá al clan Mohedano, que no parece dispuesto a compartir con Rocío Carrasco su felicidad ante la inauguración del centro.

Cabe recordar que en el año 2008, dos años después de la muerte de Rocío Jurado, fue Amador Mohedano quien intentó abrir este museo homenaje. Al parecer desde ese año se le otorgó al que fuera mánager de ‘la más grande’ la responsabilidad de llevar a cabo el plan que pusiera en marcha el museo, pero las negociaciones no llegaron a un acuerdo entre la familia y las autoridades de Chipiona. Pero eso es cosa del pasado. A Carrasco, ahora, solo le importa su participación como modelo en la gala de ‘Sálvame Fashion Week’ que se celebra en prime time en Telecinco y donde lucirá un modelo creado por María de Castro.