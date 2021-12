‘Sálvame: el último viaje de Rocío’ se ha convertido en un programa homenaje a Rocío Jurado con Rocío Carrasco al frente. En la tarde de este martes, 18 contenedores distribuidos en 3 trailers se han trasladado desde el almacén donde Rocío Carrasco guardaba los enseres de su madre hasta Boadilla del Monte, lugar donde está previsto grabarse ‘En el nombre de Rocío’. Ha sido la propia Carrasco quien ha estado escoltando el traslado y ha estado supervisando cada uno de los pasos que han tenido lugar este martes. Rocío ha formado parte de la comitiva y, posteriormente, ha llegado al plató de televisión con los nervios a flor de piel y visiblemente emocionada. «He vivido el trayecto intentado pensar en otra cosa porque sino me pongo a llorar. Ya me ha pasado allí cuando estaba viendo salir los contenedores», ha confesado visiblemente afectada por lo que está viviendo esta tarde. Pero el momento más emotivo ha llegado cuando Rocío Carrasco ha revelado la dos joyas más importantes de su joyero.

La hija de Rocío Jurado, al borde de las lágrimas a su regresó al plató de ‘Sálvame’

Rocío Carrasco no ha podido evitar emocionarse al entrar al plató de ‘Sálvame’, perfectamente engalanado para la ocasión y con el artista Adrián cantando por Rocío Jurado. El público se ha puesto en pie a la entrada de la hija de La Más Grande y ha roto en un emotivo aplauso que ha hecho que Rocío Carrasco no pudiera evitar las lágrimas. Ya más tranquila sentada en el sillón y hablando con Jorge Javier Vázquez, ha recordado a su madre con mucho cariño y ha desvelado algunas anécdotas que vivió con ella.

Además, la hija de la artista ha revelado las dos joyas que lleva siempre consigo desde la muerte de Rocío Jurado: un anillo y una pulsera. Desde hace más de 15 años, Rocío Carrasco no se quita estas dos joyas que le acercan a su progenitora. «Yo llevo este anillo y lleva aquí 15 años. Este anillo significa que ella lo llevaba. Bueno son dos cosas. Ella lo llevaba siempre puesto y yo tuve que quitárselo cuando se la llevaron y yo me lo coloqué aquí, y aquí se ha quedado y aquí se quedará», ha dicho señalándose el dedo y la joya plateada que era de la Jurado.

Rocío Carrasco ha desvelado la dos grandes joyas que guarda de su madre

Pero además de este anillo, también lleva una pulsera con tres diamantes que también tiene su historia: «Y esta pulsera que tiene tres brillantitos que se la regaló mi padre a mi madre cuando yo nací. Los tres brillantes éramos nosotros: mi padre, mi madre y yo. También se la tuve que quitar cuando se la llevaron y desde entonces no me la he quitado», ha revelado muy emocionada. Sin lugar a dudas, estas son las joyas más preciadas en el joyero de Rocío Carrasco.