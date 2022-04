15.30 horas de la tarde del pasado jueves 21 de abril. Marta Riesco se encuentra en la redacción del programa en el que colabora sin imaginarse la llamada que iba a recibir. Tal y como ha contado la propia reportera, Rocío Carrasco descolgó el teléfono para conversar con la colaboradora y ofrecerle un proyecto profesional. Una llamada que duró cuatro minutos que supone un auténtico bombazo que lo cambia todo. No ha sido hasta ahora cuando ha querido contarlo después de que ella se vea atacada por algunos internautas en los que aseguran que tan solo busca «fama». Ha querido demostrar que esto no es así confirmando que había recibido una importante llamada de Rociíto que podría ser una importante oferta laboral. Sin embargo, rechazó esta oferta.

Rocío Carrasco contactó con Marta a través de una tercera persona

Marta Riesco ha sorprendido a todos anunciando este inesperado notición. Fue en el momento en el que su relación con Antonio David Flores estaba rota y ella había desvelado que incluso él le había bloqueado de Whatsapp. «Recibo una llamada del director de la revista ‘Lecturas’ y me dice que está con alguien que quiere hablar conmigo. Y la persona es Rocío Carrasco», confiesa. «Esta persona me dice que quiere conocerme y que es un tema que es un proyecto laboral y que le gustaría hablar conmigo«, continúa explicando en el programa.

A pesar de que ella está enfadada con el ex Guardia Civil, es consciente de que puede ser una trampa. «Yo en ese momento estoy enfadada y yo me doy cuenta que cualquier decisión que tome puede perjudicar a Antonio David. Evidentemente me pueden grabar», dice. Antes de colgar la llamada, «les agradezco y les digo que gracias pero que no estoy interesada«. Aunque Marta Riesco no sabe de que proyecto profesional se trataba, no quiso ni si quiera darle la oportunidad a Rocío Carrasco de darle más detalles sobre esta oferta laboral.

Marta Riesco rechazó la oferta de la ex de su actual novio, Antonio David Flores

En el plató de ‘Ya son las ocho’ mucho han comentado de qué podría tratarse, barajando de que fuera la participación de Marta Riesco en el concierto homenaje a ‘la más grande’. Y es que hace tan solo unos días se presentó el nuevo show de ‘Mujeres cantan a Rocío Jurado’. Será el próximo 11 de mayo en la Cartuja Center Cite de Sevilla con motivo del 30 aniversario de Expo Sevilla 92. La reportera se ha atrevido a decir que en el caso de que la llamada fuera para subirse al escenario a interpretar una de las canciones de la que fuera la suegra de su novio, cantaría el tema de ‘Como yo te amo’. Sin embargo, finalmente esto no se producirá.

Y es que Marta asegura que «a mi me parece super extraña esta conversación«, cuenta. «Ella lo que me dice es que es un proyecto profesional que me va a interesar», añade. Según la reportera, esta extrañeza viene porque «toda España se ha enterado de que Antonio David me tiene bloqueada y esa llamada le puede perjudicar. Él es mi familia. Yo creo que podría ser una trampa», confiesa.

Te interesará saber...