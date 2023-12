El comentario de Rocío Carrasco que hará enfadar a Raquel Mosquera

Rocío Carrasco volvió anoche a la televisión de la mano de RTVE para rendir homenaje a su madre en 'Lazos de sangre' junto a rostros que la conocieron muy bien, como Carlos Herrera, Mercedes Milá o Mariló Montero, con quienes se emocionaba al hablar de la muerte Rocío Jurado. La hija de 'La más grande' daba "las gracias a Dios" por no soñar ya con su madre: "No soportaría despertarme y ver que ella ya no...", confesaba rota y con la voz quebrada. Pero no todo fueron lágrimas, y es que si algo dejó Rocío Jurado a su hija fue un legado de lecciones de amor. Como el que sintió por Pedro Carrasco.

La relación de Rocío Jurado y Pedro Carrasco duró 13 años y era una de las más seguidas de la época, por lo que su ruptura sorprendió a todos, incluida su hija. "Yo creo que mi padre y mi madre hubieran vuelto al cabo de los años. Esto no es una ilusión mía como hija ni una quimera, ellos lo dijeron cuando todavía estaban vivos... Mi madre se murió enamorada de mi padre y mi padre se murió enamorado de mi madre", desvelaba Rocío Carrasco. "Al final las circunstancias son las que son, la vida es así, pero ellos han manifestado su amor el uno por el otro, estando ya casados otra vez con otras personas", añadía.

Para Rocío Jurado, su divorcio fue "un fracaso", tal y como cuenta Mariló Montero. Pero a pesar de su separación, siempre mantuvieron una relación cordial. Rocío asegura que recuerda mucho amor en su casa: "Yo he sido la niña más feliz del universo, he vivido felicidad, armonía, fiesta, música... Mi casa dejó de ser una feria cuando Carrasco salió por la puerta".

Rocío Jurado, una mujer empoderada

Su hija asegura que "mi madre era indomable", y la educó sin filtros. Rocío Jurado "ya era una mujer empoderada cuando todavía nadie utilizaba ese término", revelaban sus allegados. "Mi madre me educó en la honestidad, la humildad... me dio una serie de valores y siempre me inculcó el ser independiente, el no tener que pedir permiso a nadie", confesaba Carrasco. Así, respecto a si su madre le hablaba de sexo asegura que "no me hablaba abiertamente de sexo, pero sí me lo dejaba caer, yo no era tonta y no me hacía falta una explicación explícita, yo sabía a lo que se estaba refiriendo". Asegura que "la gente se equivoca con su madre": "La atrevida era la Jurado, la Mohedano no. Rocío Mohedano no era la Rocío Jurado que se veía sobre el escenario, esa Rocío valiente a la que no le tosía nadie", desvelaba.

El escote de Rocío Jurado fue objeto de censura y comentarios en los años 70. Ella defendió siempre su libertad y su derecho a usarlos. Muy conocida es aquella entrevista en la que le preguntaban a la cantante por su talla de sujetador. "A ti te lo voy a decir, el único sujetador que me importa es el mental, que es el que tú te tienes que poner para no hacerme esa pregunta", respondía tajante Rocío y convirtiéndose, así, en todo un icono feminista.