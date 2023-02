Rocío Carrasco hace balance de su docuserie: "He podido volver a vivir"

Rocío Carrasco ha reaparecido en televisión y lo ha hecho en un programa de la cadena pública. La hija de Rocío Jurado se lo ha pasado en grande junto a Marc Giró en 'Latexou' y ha mostrado su lado más desenfadado. La colaboradora de televisión ha hablado largo y tendido de los proyectos que tiene entre manos, como el musical de su madre y la serie de ficción sobre su padre que tiene en mente. Además, ha confesado una de sus manías más desconocidas y ha hecho balance de su serie documental.

Rocío Carrasco ha cambiado Telecinco por TVE y ha mostrado su faceta más desinhibida en 'Latexou', el programa presentado por Marc Giró en RTVE Catalunya. En su aparición, la hija de Rocío Jurado ha presumido de todas las pulseras que tiene y lo especial que son todas y cada una de ellas. "Esta me la regaló mi suegra, la tengo desde hace 15 años. El cuero es maravilloso. Esta era de mi madre, se la quité cuando falleció y son tres brillantes, que son mi madre, mi padre y yo. Otra me la ha regalado una chica de la marea fucsia y otra Alba Carrillo", comentaba entre risas.

Rocío Carrasco también ha tenido tiempo para hablar de la primera temporada de su serie documental y como esta le cambió la vida. Recuerda que al primer día de rodaje fue con mucho miedo y nervios: "Lo único que quería hacer cuando me sonó el despertador era taparme, meterme debajo de la cama y desaparecer". Fue muy duro para ella, pero una catarsis en toda regla. "He podido volver a vivir, era complicado para mi. Cuando me planteé hacer el documental dije que iba a contar la verdad. A partir de ahí, quien me quiera crear que me crea y quien no me quiera creer que no me crea", reflexiona.

La complicidad entre Rocío Carrasco y Marc Giró ha destacado durante toda la entrevista. En su charla, la hija de Rocío Jurado ha dejado entrever que tiene varios proyectos laborales entre manos. Además del musical de su madre, protagonizado por Anabel Dueñas y que pretende llegar a Barcelona próximamente, la mujer de Fidel Albiac también confirma que están barajando hacer un documental y una serie de ficción sobre la vida de su padre, Pedro Carrasco. "Para reivindicar la historia de los dos. Fueron muy grandes por separado y también cuando estaban juntos", hace hincapié.

Rocio Carrasco confiesa una de sus manías más desconocidas

A este respecto, Rocío Carrasco ha bromeado con que no ha heredado de ellos ninguno de sus característicos atributos: "Ni él me dejó los ojos azules y la otra no me dejó la garganta". La colaboradora de televisión cuenta que piensa continuamente en su madre, a la que llega a escuchar porque todo le recuerda a ella. Además, ha confesado una de sus grandes manías, que heredó de la cantante: "No escribo con rojo porque mi madre decía que era como escribir con sangre".