SEMANA ha tenido acceso al convenio firmado entre Rocío Carrasco y el Ayuntamiento de Chipiona en enero de 2020 para la apertura del Museo de Rocío Jurado. El documento recoge un total de 22 cláusulas, entre las que se encuentra el detalle de la retribución económica que debe recibir la heredera universal por ello. Según el convenio, la hija de La más Grande recibe 30.000 euros anuales, distribuidos en 12 mensualidades de 2.500 euros. Se ha dudado de si esta cifra se está abonando desde entonces, lo que supondría unos 60.000 euros, pero desde el consistorio han asegurado a SEMANA que sí. Preguntado al alcalde de la localidad, Luis Mario Aparcero, si Rocío Carrasco está cobrando actualmente ese importe, su respuesta es clara: “Desde que se firma el convenio, todo lo acordado está funcionando”. Sin embargo, Rocío Carrasco lo niega.

«Ella respecto al canon asegura que no está cobrando absolutamente nada. Legalmente podría estar cobrando desde la firma del convenio en 2020, pero no está cobrando. Ni lo ha solicitado ni el Ayuntamiento se lo ha dado, el dinero nunca ha sido el motivo de abrir el museo», eran las palabras de Isabel Rábago este miércoles en ‘Ya son las ocho’. Tras ponerse en contacto con ella, la hija de la artista niega estar recibiendo dinero por un museo que todavía no ha abierto sus puertas al público. Las versiones son contradictorias. Estos documentos que tienen una vigencia de cinco años también detallan quiénes recibirán los beneficios del museo y qué porcentaje, datos que contamos en el interior de SEMANA. Si el alcalde dice que se está pagando y Rocío Carrasco asegura que no lo está cobrando: ¿Dónde está el dinero?

En nuestra revista publicamos este miércoles todos los detalles de un acuerdo que se lleva años fraguando. De hecho, desde la muerte de Rocío Jurado en el año 2006 se ha intentado crear un lugar de culto con sus piezas más icónicas en Chipiona, pero nunca se llegaba a un punto en común. Todo lo que no se sabía sobre este convenio en el que el nombre de Rocío Carrasco aparece de manera reiterada podrás descubrirlo si adquieres tu revista.

Ahora, es Rocío Carrasco, quien tiene, además, el poder de decidir sobre todo lo que se haga sobre su madre: ella supervisará todo y cada uno de los homenajes que se rindan en su honor. «Está muy agradecida con la asociación, pero ella ahora tiene las riendas de su vida. Lo que le ha molestado es que en los últimos actos no se le haya informado», ha dicho Isabel Rábago tras hablar con Rocío Carrasco. Cabe señalar que desde hace años no acudía a los mismos, mientras que Ortega Cano, Gloria Camila o el resto de la familia sí estaban presentes, por lo que una de las grandes preguntas en este momento es cuál será su reacción.

De momento, la Asociación Cultural de Rocío Carrasco han confirmado este jueves a SEMANA cuál es su intención a partir de ahora. Nada de lo dicho cambiará sus planes y seguirán remando en una misma dirección. «Nosotros seguiremos haciendo nuestros homenajes regularmente, como siempre, desde el respeto y la admiración», nos explican.

