Ana María Aldón está atravesando una etapa complicada a nivel personal. La gaditana no ocultó su abatimiento durante el ‘Mediafest Night Fever’ donde se dejó ver sin ánimo y visiblemente afectada por asuntos privados. Todo el equipo del programa se preocupó por su estado, pero recibió un cálido abrazo por parte de la persona más insospechada: Rocío Carrasco.

«Está mal y no me gusta verla mal. Nadie se merece lágrimas de otra persona. Ni nada ni nadie», afirmaba la hija de Rocío Jurado. En un momento de la publicidad quiso consolarla abrazándose a ella. Una muestra de cariño que evidencia la conexión que han fraguado ambas mujeres tras coincidir en distintas ocasiones en televisión. «Había un cariño y una mirada. Me he emocionado tan solo con veros», afirmaba la presentadora, Adela González.

El momento complicado de Ana María Aldón

La actuación de la exmujer de José Ortega Cano fue muy comentada durante el festival de variedades de Telecinco. María Patiño no quiso ahondar en lo que le pasaba a la diseñadora, aunque sí dijo que era consciente de que estaba pasando por un momento muy complicado. «Yo intuyo por lo que está pasando, pero solo ella tiene que contar lo que le pasa», añadía.

Ana María Aldón interpretó la canción ‘Suéltalo’ de la película ‘Frozen’ de Disney junto a Gisela. La cantante incluso tuvo que animarla en algún momento de la actuación. La de Sanlúcar de Barrameda se defendía, pero no ocultaba su tristeza. «Tengo que decir una cosa. Gisela me ha reconocido que era una canción muy difícil. Qué osadía por mi parte. ¡Cómo me habéis puesto esto!». La diseñadora anotó uno de los peores datos de la noche, pero sus compañeros quisieron que continuara en el concurso. Finalmente, Kiko Jiménez se convirtió en el último expulsado del ‘Mediafest Night Fever’ con un 53% de los votos. La audiencia prefirió que su compañera, Lydia Lozano, continuase en el concurso.

La última gala también nos deja la actuación estelar de Alba Carillo quien se metió en la piel de Rocío Jurado. La colaboradora interpretó el tema ‘Ese hombre’ ante la atenta mirada de su amiga Rocío Carrasco. Una vez terminada la actuación, esta última aplaudió su trabajo: «Yo la he visto maravillosa. Yo la conozco y sé de lo que es capaz, en lo bueno o en lo malo».