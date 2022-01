Alexia Rivas ha contado en ‘Ya es mediodía’ el robo de película que sufrió hace solo unos días cuando iba junto a una amiga por la calle. Mientras daba un paseo y le mostraba algo en su teléfono a su acompañante, la influencer fue empujada mientras le sustraían su móvil. Aunque la historia tuvo un final feliz, el susto le acompaña todavía debido a lo que sucedió después. «El otro día estaba con mi amiga Estefanía andando por Madrid. Llevaba el móvil en la mano y apareció un chico detrás de mi que medió un empujón y me quitó el móvil de la mano mientras le enseñaba un Instagram a mi amiga», ha comenzado diciendo la joven en el Fresh. Conscientes de la identidad del ladrón, corrieron tras él con la ayuda de otro ciudadano, eso sí, ya en un vehículo. «Mi amiga y yo corrimos detrás de él. Pero claro él corría muy rápido y nosotras íbamos en tacones. Entonces mi amiga me dijo que llamara a la policía para que vinieran. Nos subimos en el coche de un chico que le persiguió por carretera», ha añadido la ex de Alfonso Merlos.

Fueron precisamente las autoridades quienes en tiempo récord recuperaron su dispositivo, algo por lo que Alexia Rivas está infinitamente agradecida. Lo que quizás no esperaba la colaboradora de ‘Ya es mediodía’ era la corta edad del malhechor: «Cuando llamamos a la policía, en menos de un minuto aparecieron dos de paisano que consiguieron encontrar al chico y reducirlo para recuperar el móvil, Hoy me han llamado y me contaron que el chico que me robó el móvil tenía 13 años y por su edad ese delito era inimputable. Es de es uno de los centros sin hogar del Centro de Hortaleza, se llaman menas, creo«. Y es que para los menores de 14 años no hay consecuencias penales en un delito de robo, sí en cambio para los mayores de edad. Este tiene lugar siempre y cuando se utilice la fuerza, la violencia o la intimidación para conseguir algo ajeno, siendo penado desde 1 a 5 años de cárcel.

Alexia en sus redes sociales ha agradecido a todos sus seguidores el cariño que le han brindado en las últimas horas y de nuevo se ha dirigido a la patrulla que le ayudó a recuperar su teléfono. «Gracias a todos por los mensajes. Qué monos sois. Ha sido un susto desagradable, porque no te lo esperas (…) Repito, gracias a los indicativos Chamberí 21 y 22 porque pensé que me tocaba comprar móvil, perder mil cosas que tenía en este teléfono. Hicieron un trabajo magistral», ha contado Alexia Rivas en sus stories. La actuación fue muy rápida y ella finalmente no tuvo que lamentar terminar el día sin su móvil en sus manos, gracias a la empatía ciudadana y a la Policía.