Unos días después de que Marta Peñate quedase segunda en ‘Supervivientes 2022’, su exnovio, Lester Duque, y Patri se dieron el ‘sí, quiero’ por sorpresa. Los participantes de ‘La isla de las tentaciones’ se casaron por la iglesia y tras el enlace, celebrada en Gran Canaria junto a familiares y amigos, viajaron a México para disfrutar de su luna de miel. Allí les aguardaban muchas sorpresas… no todas ellas positivas. Y es que, nada más aterrizar en la Riviera Maya, los recién casados llegaban a Riviera Maya, los jóvenes se encontraron con que no les llegaban las maletas. Inicialmente creyeron que su equipaje se había perdido: les tocaba, pues, afrontar los primeros días de su viaje de novios con lo justo. Tendrían que apañarse apenas con lo que llevaban puesto.

Poco después de llegar al exclusivo hotel donde se hospedaban, la pareja pronto encontraría motivos para no preocuparse. Sus maletas regresaban sanas y salvas a sus manos. Sin embargo, al abrirlas se percataron del verdadero problema: fueron víctimas de un robo.

A Patri, mujer de Lester, le han robado un bolso exclusivo durante su luna de miel

«A mi no me falta nada pero a Patri le han quitado cosas», ha contado Lester visiblemente enfadado a través de su perfil de Instagram. A Patri le robaron un lujoso bolso de Louis Vuitton valorado en miles de euros. Pero la cosa no queda ahí. También se llevaron unos zapatos y artículos de aseo personal, entre otros objetos. «No me cabe en la cabeza. Son unos impresentables», ha explicado el ex participante de ‘La isla de las tentaciones’.

Los dos han contado en sus respectivas redes cómo se sintieron al ser víctimas de robo. No ha sido plato de buen gusto ver cómo se han llevado sus objetos de mayor valor, pero no han permitido que este incidente amargue su viaje. Ambos han sabido salir adelante y poner buena cara a este contratiempo. Así, han seguido adelante con su periplo por tierras mexicanas y han visitado los principales puntos de interés de la zona. Entre ellas, el cenote Oxman, en la localidad de Valladolid, o las ruinas de Chichen Itzá, una de las ciudades-estado más importantes de la América prehispánica, así como uno de los sitios arqueológicos más visitados de México en la actualidad.

La boda de Patri y Lester, narrada desde las redes sociales

Patri y Lester, ex de Marta Peñate, se convirtieron en marido y mujer el pasado 31 de julio. «El día más feliz de mi vida», escribía la joven a través de sus redes sociales, muy feliz y sin poder contener la emoción que la inunda en estos momentos. «No podría haber sido más bonito, más emotivo, más familiar…», decía la joven. El día en que dio el ‘sí, quiero’, la mujer de Lester prometía a sus seguidores que compartiría recuerdos de la boda y les brindaría todo tipo de detalles sobre ella, ya que durante la boda decidió «vivirlo al 100% y desconectar del móvil». Y así lo ha hecho. «Me sentí como dentro de una película en un coche clásico de ensueño».