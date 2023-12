De Elsa Pataky a Cristina Pedroche, las supersticiones y rituales que repiten las famosas cada Nochevieja

Comienza la cuenta atrás... El próximo 31 de diciembre diremos adiós al 2023 y daremos la bienvenida al nuevo año 2024... Un nuevo año lleno de nuevas ilusiones, propósitos, sueños y metas por alcanzar. Para el nuevo año siempre deseamos lo mejor: salud, dinero y amor. Y para dar la bienvenida al 2024 con la mejor de las suertes, son muchos los rituales que nos pueden ayudar a entrar con buen pie en el Nuevo Año. Desde comerse las doce uvas, vestir una prenda roja, brindar con champán y una joya en la copa, comer lentejas... A continuación, recopilamos algunos de los rituales - algunos muy curiosos - que siguen las famosas para comenzar el Nuevo Año con buen pie.

Lo habitual, según la tradición española, es pedir 12 deseos acompañados con cada una de las uvas que tomamos para despedir el año y dar la bienvenida al año nuevo, al son de las 12 campanadas. Unas uvas que debemos tomar con el pie derecho apoyado en el izquierdo para que, cuando termines de comerlas y te pongas de pie, empieces el año con el pie derecho. Una tradición seguimos de la mano de una copa de champán para brindar porque esos deseos se hagan realidad. Además de vestir una prenda de color rojo - que simboliza el amor y la pasión - para atraer la suerte... Pero, ¿son estos los mismos rituales que siguen las famosas para empezar bien el año, o tienen sus propias supersticiones?

La superstición de Cristina Pedroche

Para Cristina Pedroche la noche de Fin de Año es, sin duda, un momento muy especial. Desde hace diez años, es la encargada de retransmitir las Campanadas desde la Puerta del Sol. Una cita para la que se prepara especialmente a conciencia, cuidando todos los detalles, ya que sabe toda la expectación que crea cada año el estilismo elegido para la ocasión. Pero, además, de cuidar con mimo y mucho cuidado su aparición ante las cámaras, la presentadora tiene sus propias supersticiones para la noche de Fin de Año.

En su reciente entrevista con Joaquín Sánchez en 'El Novato', Cristina Pedroche reveló su superstición con las uvas. Y es que, la presentadora confesó que ella sólo come uvas en Nochevieja. De esta manera, explicó que, debido a su superstición, sólo come esta fruta el último día del año. Es decir, que no puede comer uvas el resto del año.

Elsa Pataky sigue la tradición desde Australia

A miles de kilómetros de distancia, en Australia, donde vive junto a su marido, Chris Hemsworth y sus tres hijos, Elsa Pataky intenta cumplir con las tradiciones navideñas españolas para mantener viva la conexión con su tierra natal.

Vivir la Navidad en Australia es muy diferente ya que allí es verano en esta época del año. Papá Noel llega a su casa en bañador, pero ella ha impuesto una regla en su hogar que todos cumplen: nada de bañadores en Nochebuena y Navidad. Además, sigue la tradición española de comer las 12 uvas en la última noche del año y también ha confesado que en su casa de Byron Bay ven la retransmisión de Las Campanadas para recibir el Año Nuevo.

Emma García y su "chupito de pacharán"

La presentadora de 'Fiesta' ha confesado que en su casa no siguen las tradiciones habituales, brindar con champán o llevar ropa interior roja. "Yo solo tengo una tradición, tomarme un chupito de pacharán", confirmaba ella misma. Y es que, aunque el pacharán es una bebida típica de Navarra, a Emma García le gusta empezar el año con un buen trago de este licor, acompañada de su familia, su marido Aitor Senar y su hija Uxúe.

Paula Echevarría, una joya en la copa de champán

Sin embargo, la actriz Paula Echevarría sí sigue la tradición de brindar con una copa de champán por los nuevos propósitos: "Mi tradición el día de Nochevieja es meter un anillo de oro en la copa para brindar". La actriz brindará esta noche tan especial con su pareja, Miguel Torres, acompañados de su hija Daniela y el pequeño Miguel.

Anabel Pantoja "siempre comemos lentejas"

Anabel Pantoja, por su parte, también sigue una de las tradiciones más habituales para atraer la buena suerte en Año Nuevo. "Siempre comemos lentejas el día de Año Nuevo. Es una tradición que viene ya de mi madre, que es la que las hace todos los años, claro. Uvas por ejemplo no llego a tomarme todas porque no me caben. Está ya más que comprobado que no llego. Lo de ponerse cosas rojas por ejemplo no me preocupa", explica la sobrina de Isabel Pantoja.

Sonia Ferrer: "comerme las uvas"

Muy tradicional también es Sonia Ferrer quien, además, confiesa no ser nada original al respecto: "No soy nada original porque no soy supersticiosa… Quizás llevar algo rojo, si me acuerdo lo suelo hacer, pero no es todos los años y sobre todo comerme las uvas, que no hay mejor tradición que esa". Una noche para brindar con su marido, Sergio Fontecha, con quien el pasado mes de julio celebró su primer aniversario de boda.

Carolina Cerezuela: "poner el pie derecho delante"

"Lo principal es poner el pie derecho delante, para entrar el año con buen pie. Luego, además, pido un deseo por cada uva como todos los españoles, imagino. La Nochevieja suelo pasarla con amigos, en familia y en casa. No suelo ir a ningún sitio. Alegría, felicidad y buen rollo", ha explicado Carolina Cerezuela con respecto a sus rituales. Un ritual que comparte con su bonita familia numerosa, su marido Carlos Moyá y sus tres hijos, Carlos, Carla y Daniela.

Salma Hayek y las ostras

Rodeada de su familia y amigos más cercanos Salma Hayek despide cada año con un menú muy especial... En su mesa no pueden faltar las ostras. La actriz mexicana disfruta de estas fechas junto a su marido, el empresario François-Henri Pinault, y la hija de ambos, Valentina. Y, en su mesa, como ella misma ha explicado, siempre hay un plato de ostras.

Bella Hadid y sus rituales de belleza

La top model Bella Hadid siempre comparte en sus redes sus rituales para estas fechas. Entre ellos, enciende un ramito de hierbas conocido como “smudge” para atraer la buena energía a su casa para el año nuevo. Es que, según ella, el humo es un símbolo de purificación.