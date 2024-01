La ristra de pullitas de Álvaro de Luna a Laura Escanes en su nueva canción, ‘Suerte’

Álvaro de Luna (30 años) no ha querido esperar mucho más tiempo para sacar una nueva canción. Aprovechando que su carrera profesional está en lo más alto, el cantante ha publicado una nueva canción este mismo miércoles, 'Suerte'. Y como no podía ser de otra manera, hemos tenido que analizar la letra con mucha atención, porque había muchas probabilidades de que fuera dedicada a Laura Escanes (27 años).

Aunque Álvaro de Luna ya había dedicado a la 'influencer' una canción, 'Todo contigo', no había ningún tema dedicado a ella tras conocerse su ruptura. Hasta ahora. Y es que el sevillano parece haberse marcado un 'Shakirazo' y ha dejado entrever en este nuevo tema los que serían los motivos de la ruptura con Laura Escanes.

Álvaro de Luna revela ¿los motivos? de su ruptura con Laura Escanes

Y algunas de las frases más contundentes que dice en la canción es: "Yo quise todo contigo y tú quisiste joderlo", haciendo claramente referencia a la canción que le dedicó cuando estaban juntos. Pero la cosa no queda ahí. Álvaro de Luna revela de manera clara lo que han sido los motivos de su ruptura: "Yo como un tonto creyendo en tus cuentos, tú quisiste matar lo que creí que sería eterno", "Yo a ti te quise pa' siempre y tú no lo veías, descuidaste lo nuestro y solo cuidaste lo que se veía", "Te di mi corazón y lo pusiste en venta, cansado de tus mentiras y lo que inventa", "Tu quisiste volver pero eso no me renta". El cantante deja entrever, además, que otro de los motivos podrían haber sido las infidelidades: "Tú mientras tanto, buscando otros besos. No pienso ser yo quien te abrace este invierno".