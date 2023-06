Risto Mejide y Natalia Almarcha: ¿han roto? Él deja de seguirla en las redes

¿Risto Mejide y Natalia Almarcha han roto? Esa es la duda que surge después de ver el último movimiento del presentador de forma pública. Hace unos días compartía con todos sus seguidores la que era la primera fotografía del encuentro entre su hija Roma y su pareja. De esta instantánea, un día después, ya no hay ni rastro en su perfil. Tras esta eliminación inesperada, llegó otro gesto que levantó más sospechas sobre el futuro de la pareja. Ya no sigue a la farmacéutica, ya no está al tanto de lo que cuelgue en sus redes sociales.

Algo que ha extrañado ya que se pudo ver a la pareja a finales del mes de mayo en la Feria del Libro. Allí tenía una firma organizada y esta le acompañó y estuvo junto a él en la caseta. Era el escritor quien confesaba que había encontrado el amor tras la separación de Laura Escanes, madre de su hija. Estos ponían punto y final a su relación el pasado mes de septiembre y rehacen su vida desde entonces por separado. En la fotografía en blanco y negro, que ya no está disponible, aparecían Natalia Almarcha y su pequeña dándose un abrazo. Rebosaban complicidad y no podía estar más feliz por lo que se demostraba. "amoR" era el texto que acompañaba a la publicación que con tanto orgullo compartió en su momento.

Esa "r" mayúscula aparecía como un guiño al nombre de su niña. De hecho, lo último que ha compartido, hasta este momento, está relacionado con uno de sus proyectos profesionales. Así habla de 'Got Talent' posando junto a sus compañeros de la próxima edición: "El proceso ya ha comenzado. Con esta gente buscando al mejor talento del país". Hace dos días, el mismo tiempo en el que estaba esa foto, ya solo hay un encuentro para hablar de su libro 'Dieciséis notas' "con las grandes recomendadoras de libros del país".

A finales de marzo de este mismo año el programa 'Focus' contaba con el testimonio de Risto Mejide. Prepararon un especial sobre la diferencia de edad y el amor y fue allí donde desveló que tenía nueva pareja. "Estoy bien, soy feliz, y me enamoro con independencia de la diferencia de edad que tenga", dijo ante las cámaras. No entendía, ni lo hará, porqué si era decisión de ellos dos se juzgaba de esa manera a la otra persona, en esta ocasión a Natalia Almarcha: "¿No tienen derecho a enamorarse de quien les dé la puñetera gana? Sin ser señalados". Siempre ha defendido la libertad de ambos y lo injustas que son las críticas que señalan.

Después de la emisión de este formato llegaba la tan esperada confirmación por su parte. Posaba por primera vez junto a ella y lo gritaba así a todos sus seguidores. Para evitar que la señalaban, todavía aparecía con un sticker de un corazón rojo sobre su rostro. Sin embargo, era en la presentación de su libro la primera vez en la que se les pudo ver juntos. Acudió a apoyar al escritor en un momento tan importante para él y se les captó muy cómplices antes de que pasaran por el photocall. "Es una persona que estoy conociendo, que tenemos objetivos comunes. He cerrado una etapa que me ha permitido cerrarla bien, con todo lo bueno y todo lo malo", reflexionó en ese comienzo sobre todo lo que ahora afrontaría dejando atrás los malos recuerdos sentimentales.