En estos días, España se enfrenta a una nueva ola de coronavirus provocada por la incidencia de la variante omicrón. Los datos de positivos se disparan jornada tras jornada y estos han alcanzado una cifra récord que está replanteando de nuevo el debate de aumentar las medidas para propagar el virus. A lo largo de estos días, son muchas las personas que se han hecho un test de antígenos para acudir a las reuniones familiares. Entre ellos, Risto Mejide, quien ha anunciado que ha dado positivo por segunda vez.

Risto Mejide lo ha anunciado a través de sus redes sociales junto a una foto del test de antígeno en el que ha visto que ha dado positivo por segunda vez. A pesar de la noticia, el presentador de ‘Todo es mentira’ ha intentado tirar de humor: «BOOM. Menudo regalito de reyes. Desde ayer abatido y con fiebre. Antes nos traían carbón. Ahora por lo visto nos traen ómicron. Pues nada. A confinarse toca».

De la misma forma, para dejar tranquilos a todos sus seguidores, Risto Mejide ha querido aclarar que después de 24 horas se siente mucho mejor y ha pedido a la gente que se cuide. También ha aprovechado la ocasión para concienciar sobre la importancia de la vacunación a través de un mensaje que pone en entredicho a todas aquellas personas, entre ellas Paz Padilla, que piensan que no importan. «Para los que aún creen que no sirven de nada: por ENÉSIMA VEZ, la vacuna no te evita pillarlo, pero sí los síntomas graves, y doy fe, que hago colección de variantes», escribe el publicista.

Sus seguidores no han dudado en darle ánimos y darle sus mejores deseos para que pase la situación lo más leve posible. «Pues a cuidarse, por desgracia más tarde o temprano caeremos todos. Un abrazo grande crack«, escribía Dioni de Camela. «Mucho ánimo compañero», deseaba Toñi Moreno. «Cuídate», afirmaba Adriana Abenia.

Así reaccionó contra un antivacunas en ‘Todo es mentira’

Hace tan solo unas semanas, Risto Mejide estuvo en boca de todos después de las palabras que le dedicó a un invitado de ‘Todo es mentira’ que explicó el motivo por el que no se quería vacunar. «No veo la necesidad. Hago ejercicio de mi libertad. Soy muy prudente. Mi madre cuida de personas mayores y tampoco se ha vacunado», decía el invitado. Ante esto, el presentador montaba en cólera y no dudaba en compartir su opinión: «Yo defiendo que estéis identificados, que el mismo derecho que tú tienes de no vacunarte lo tenga yo de saber si, por ejemplo, tu madre va a cuidar a alguien de mi familia. Estamos hablando de la salud de todos. Todos estamos en esto… Estás poniendo en peligro a los demás. Eres cobarde, egoísta y un irresponsable»