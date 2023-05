Risto Mejide se reconcilia con su madre después de 4 años

La mejor de las noticias para celebrar el 'Día de la madre'. Risto Mejide ha querido hacer partícipes a sus seguidores que después de cuatro años sin hablarse con su progenitora, finalmente se han reconciliado. El escritor y presentador ha compartido una tierna instantánea que ha acompañado de unas significativas palabras.

"De las mejores decisiones de mi vida: reconciliarme con mi madre. Gracias mamá. Como te he puesto en la dedicatoria: Te quise, te quiero y te querré. Jamás lo olvidemos. Feliz día de la madre", ha publicado en su perfil de Instagram. Un mensaje que de inmediato ha recibido un sinfín de comentarios. Máximo Huerta se alegraba por su amigo: "No sabes cuánto me alegro. Y recuerdo ese primer mensaje. Castillo y amigos en un sofá". Mientras que Cristina Cifuentes celebraba el reencuentro. "Feliz por ti; por los dos. ¡Te quiero, amigo!".

Risto Mejide y el doloroso distanciamiento con su madre

El presentador ha hablado en distintas ocasiones sobre la distante relación con su progenitora, una de las últimas veces fue en el programa 'Viajando con Chester'. Durante la entrevista a Máximo Huerta se sinceró por completo y afirmó que llevaba cuatro años sin hablarse con ella. También señaló que le había costado leer el libro 'Adiós, pequeño' del periodista. "Es una gran despedida. Es una despedida página a página.... Me ha costado mucho leerlo. Estás todo el rato hablando de tu madre... Para los que estamos todavía arreglando las cosas con nuestros padres, como es mi caso, que hace cuatro años no me hablo con mi madre, ha sido una hostia importante. Me costaba avanzar".

En aquel momento, Risto Mejide explicó que su progenitora no conocía a su hija pequeña, Roma, fruto de su matrimonio con Laura Escanes. "Nos peleamos, tuvimos una bronca muy gorda y hasta hoy", añadía, sin detallar qué provocó exactamente el distanciamiento. Además, desveló que esa misma mañana había recibido un mensaje suyo. Máximo Huerta se interesaba por si él quería una reconciliación. "Creo que se lo debo a mi hija, porque ella no conoce a mi hija. Por mucho que yo haya tenido diferencias con mi madre, mi hija no tiene la culpa: tiene una abuela. Estoy ahora mismo en conflicto y más todavía hoy que acabo de recibir ese mensaje". Asimismo aprovechó para recordar que "madre no hay más que una. Es una figura que no puede reemplazar nadie más".