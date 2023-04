Risto Mejide se despacha a gusto contra Ana Obregón

Risto Mejide lo ha vuelto a hacer. Si as pasadas Navidades cargaba contra la directiva de Televisión Española por haber contratado a Ana Obregón para presentar las Campanadas, ahora ha vuelto a disparar al mismo objetivo. Esta vez, el motivo de su indignación tiene que ver con el tema que sigue copando los titulares de la actualidad en España: la polémica maternidad de la presentadora a los 69 años. En una carta que ha escrito en las redes sociales, el publicista y conductor de 'Viajando con Chester' comparte sus quejas sobre la decisión que ha tomado su colega de profesión.

"El mercado del morbo sigue rentabilizando la desgracia ajena", lamenta Risto

"Hay ocasiones en las que odio profundamente que el tiempo me acabe dando la razón. Esta es una de ellas. Efectivamente, @ana_obregon_oficial.

No todo vale", arranca diciendo en su escrito. "Que nadie se engañe. Si el mercado del morbo sigue rentabilizando la desgracia ajena, si paga esas ingentes cantidades de dinero es porque puede, porque se le deja, y ahí sigue, cebándose siempre con los más débiles -anímica y psicológicamente- a golpe de exclusiva". Con su mensaje deja claro que no ve con buenos ojos la manera en la que Ana ha comercializado con un asunto familiar y privado.

En sus líneas, concluye: "Pd: dicho esto, para los que os interese mi opinión, sigo defendiendo INCLUSO EN ESTE CASO que cada uno haga con su vida lo que quiera o lo que pueda dentro de la legalidad, y le deseo de corazón lo mejor a esa niña, ojalá todo esto no le afecte demasiado".

No es la primera vez que Risto Mejide alza la voz para criticar algo sobre la figura de Ana Obregón. Este jueves ha disparado contra 'el mercado del morbo", hace tres meses lanzaba duras acusaciones contra los responsables de la cadena estatal por haber contado con la bióloga para despedir el año 2022 tan solo unos meses después dijera adiós para siempre a su hijo, Álex Lequio. Todo comenzó cuando Risto y Mariló Montero hablaban durante el especial de Telecinco de los "nuevos comienzos", un momento en el que el publicista hizo unas declaraciones que revolucionaron las redes sociales. "¿Hay algo que anunciar? ¿Un embarazo? ¿La muerte de un ser querido? Eso siempre da audiencia", dijo. En cuestión de horas fue tildado de cruel y ruin por los espectadores en las plataformas digitales. La aludida no tardó en responderle y calificó ese ataque como "repulsivo".

Días después de aquel rifirrafe mediático, Risto matizaría sus palabras, dejando claro que nunca quiso descalificar a Ana, sino mostrar su desacuerdo con la cúpula de TVE. "Lo siento, estoy en contra del morbo, y no tenemos las culpa nosotros, porque seguramente también me han puesto a mí porque yo me he separado este año. No lo sé, pero si es así, lo denuncio", dijo entonces. Días después mostró su arrepentimiento de manera pública y pidió disculpas a Obregón: "Me duele es que no hayas descolgado el teléfono y me hayas llamado. Soy el mismo que cenó contigo y Miguel Ángel Revilla. La misma persona que te ha alabado en los medios. Me has llamado muchas cosas y muchos seguidores ahora lo están repicando. Como te he dicho no le temo a la polémica y lo que no voy a permitir es la injusticia dispuesto a decirte en la cara que no iba contigo, sigo pensando lo mismo y lamento muchísimo este malentendido. Lo único que demuestra tu post es que no me conoces".