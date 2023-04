Risto Mejide se defiende tras las críticas: "He estado con chicas mayores que yo"

Risto Mejide siempre ha estado en el ojo del huracán por sus relaciones más mediáticas debido a la diferencia de edad entre él y su pareja. Sin ir más lejos, durante su matrimonio con Laura Escanes se habló mucho de los 21 años de diferencia entre el publicista y la influencer. Un hecho que se avivó tras su separación y el nuevo romance de Risto con Natalia Almarcha, una joven también dos décadas menor que él. Después de ser criticado y verse expuesto por este tema, Risto Mejide ha decidido despedir su temporada de 'Viajando con Chester' con un programa especial con parejas de diferencia de edad. El conductor ha compartido programa con el empresario Javier Rigau, la periodista Pilar Rahola, el estilista e influencer Pelayo Díaz y la actriz Melani Olivares, quienes también ha compartido sus experiencias personales en torno a esta realidad.

El publicista ha vivido en 'sus carnes' el hecho de recibir un sinfín de críticas por el hecho de estar con mujeres menores que él. Por este motivo, ha querido dar voz a todas esas parejas que viven en su diferencia de edad y darle visibilidad a esas relaciones. Risto Mejide ha contado que durante una entrevista, le espetaron lo siguiente: "Oye, tú que eres un hombre blanco, heterosexual, cis y privilegiado. ¿Crees que estás en igualdad de condiciones que una persona veinte años más joven a la hora de enamorarte?". Algo a lo que Risto le contestaba en el momento: “¿Esa persona no tiene criterio para escoger de quién se enamora? Esta relación desde el principio, solo por tener una diferencia de edad está manchada de prejuicios ajeno y eso es lo que yo denuncio”.

Risto Mejide habla de sus otras relaciones amorosas más desconocidas

Risto Mejide ha continuado hablando sobre esta entrevista: "Ya me has culpabilizado antes de preguntarme, a partir de aquí todo el estigma que tú estás poniendo encima de la mesa, eso es la discriminación que se sufre, no yo porque yo hago de mi capa un sayo y a mí me da igual yo tiro, si me enamoro de alguien me da igual la edad y me da igual todo".

Además, se ha sincerado sobre otras relaciones con mujeres más mayor que él: "La gente no sabe que yo he tenido parejas mayores que yo y no lo tiene por qué saber, yo no tengo por qué justificar nada", ha dicho. "Es irrelevante mi posición social, tenemos la responsabilidad los que salimos en los medios de comunicación de decir que esto no está bien. Cada semana a mí me pasa porque mis relaciones han sido públicas que me escriben preguntándome cómo lo hago", ha concluido al respecto.

El publicista se defiende de las acusaciones de una amiga de Laura Escanes

A lo largo del programa también han emitido las imágenes de Sindy Takanashi, una instagramer que comparte amistad con Laura Escanes, y que habla de la diferencia de edad en las relaciones. "El problema es cuando tienes 50 años y llevas la última década de tu vida en el que casualmente tus relaciones, incluso las que hay entremedias y no se conocen, son todas con chicas mucho más jóvenes que tú. Es un poco raro porque si te pones a analizar qué patrones son los que se repiten, a parte del físico que es de una chavala muy joven, también se cumplen otros factores. Cuando estás muy por encima en experiencia vital es más fácil que las puedas manipular más fácilmente. Existe un abuso de poder", reflexiona haciendo una clara referencia a la relación que Laura y Risto tuvieron.

Risto Mejide ha querido defenderse de las acusaciones de esa joven, que además es amiga de Laura Escanes y a quien Risto conoce e incluso ha mantenido una relación cercana. "Lo que me molesta de este video es que esta chica es amiga de mi ex. Cuando ella dice 'y otras relaciones que ha tenido por en medio y no se conocen' está desvelando cosas que son íntimas mías y que ella ha escuchado en cenas con mi ex. Me molesta que para atacarme de esa manera, utilice información privada", ha sentenciado al respecto.