Risto Mejide, responsable del conflicto entre Nieves Herrero y Carmen Cervera

Este lunes, Nieves Herrero ha presentado su último libro, 'La Baronesa'. Se trata de una biografía de Carmen Cervera en la que ha estado trabajando durante dos intensos años. Inicialmente, esta obra era un escrito que contaba con el visto bueno de la baronesa Thyssen. No en vano, ambas preparaban juntas la que iba a ser la biografía autorizada de Tita. Sin embargo, de la noche a la mañana cambiaron las cosas. Tras su paso por 'Viajando con Chester', la que fuera Miss Cataluña decidió dejar de aprobar el trabajo de la veterana periodista. Ella misma lo cuenta en su recién estrenado trabajo editorial.

Todo se torció a mitad de enero del 2023", arranca diciendo Nieves Herrero en su libro sobre la vida de Carmen Cervera. "Días antes nos habíamos felicitado el año y nos habíamos deseado lo mejor (...) Una vez que dio el visto bueno a las fotos, retocadas para que no aparecieran cigarrillos en ninguna de sus manos -"fumar no está bien visto", nos decía-, ya no volví a verla".

"Algo se torció cuando en su entrevista con Risto Mejide utilizaron una pregunta que sirvió de cebo para anunciarla durante toda una semana", recuerda Nieves Herrero. "Eso debió destapar la caja de los truenos entre madre e hijo. Y de forma indirecta, a mí me repercutió. El hecho objetivo es que no seguimos hablando y no volvimos a encontrarnos cara a cara".

Fue el pasado mes de enero cuando Risto Mejide le hizo la 'pregunta del millón' a Carmen Cervera. "¿El padre de tus hijas es tu hijo, Borja Thyssen?", le espetó el presentador. Esta no podía ocultar su sorpresa al escuchar las palabras del presentador. Hay que recordar que la baronesa tiene dos hijas, Guadalupe Sabina y María del Carmen. Nacieron en Los Ángeles a través de un vientre de alquiler cuando ella tenía 63 años. "Las niñas tienen un padre", le respondía la aristócrata.

En aquel momento, el vídeo promocional del programa de Risto lanzaba imágenes de aquel encuentro entre ellos, y dejaba en el aire el resto de declaraciones que Carmen Cervera hacía al respecto. Lo cierto es que, según pudo saber SEMANA, lo que pasó después es que la baronesa se rompió. Lo que se emitió finalmente fue un comentario contundente por parte del publicista: "Vamos a dejarlo ahí". Algo que Tita correspondía con un "gracias".

Cabe destacar que Carmen Cervera tiene pensado demandar a Nieves Herrero. Según ha adelantado boca de Aurelio Manzano, colaborador de 'Espejo Público', esta emprenderá acciones legales contra la periodista. "He hablado con la baronesa y me dice que el libro que ha publicado Nieves no es su biografía, no tiene permiso para publicarlo y eso está corroborado por sus abogados. Le pidió que no lo publicase y lo ha publicado. La baronesa tiene la intención de entablar una demanda, pero está esperando a que sus abogados lean con detalle todo el libro de Nieves para ver qué es lo demandable", ha contado.