Risto Mejide posa por primera vez con su nueva novia, Natalia Almarcha

Después de varios meses en los que su separación de Laura Escanes ha estado en el punto de mira, Risto Mejide comienza un nuevo capítulo de su vida y lo hace ilusionado. El publicista le ha dado una nueva oportunidad al amor gracias a Natalia Almarcha, la joven que le ha robado el corazón. El presentador ahora pasa por un buen momento, está enamorado y no ha dudado en gritarlo a los cuatro vientos compartiendo su primer posado junto a ella.

Risto Mejide ha compartido por primera vez una imagen en la que aparece posando con su nueva novia, Natalia Almarcha. Una foto muy esperada, pero que no ha llegado como todos esperaban puesto que el presentador ha querido taparle la cara a la joven con un sticker de un gran corazón rojo. Un movimiento con el que da a entender que está enamorado y no duda en gritarlo a los cuatro vientos.

No se trata de una foto actual y esta se tomó hace unos días. En concreto, se trata de una instantánea que se hizo la pareja durante la presentación del último libro de Risto Mejide. Además, el hecho de publicar esta imagen de tal forma se trata de una clara declaración de intenciones por parte del publicista, quien ha tenido que hacer frente a un torrente de críticas por la diferencia de edad que hay entre ambos. Él tiene 48 años y ella 27. De la misma forma, hay que hacer mención a la canción que suena de fondo en la historia de Instagram. Se trata de una canción de Jorge Drexler: "Te quiero de mil modos, te quiero sobre todo, me haces bien, me haces bien".

Se trata de una incipiente relación que se va consolidando a pasos agigantados. Hace unos días, Risto Mejide daba la cara por su nueva ilusión y la defendía de todas las críticas que estaba recibiendo. "Farmacéutica adjunta. Graduada en Farmacia, Ortopedia, Nutrición y Dietética. Guitarra clásica en el Conservatorio. Máster en profesorado. Autosuficiente, emancipada e independiente económicamente desde hace años. Mamá responsable de Kairo, un Shiba Inu precioso. Y ya puestos, con este talentazo para la ilustración. Y aún así, pobrecica mía, para algunos todavía no tiene las luces para saber lo que quiere, ni en la vida ni en el amor. Necesita urgentemente que los demás se lo indiquen. Amad más y joded menos, anda", reflexionaba.

Risto Mejide y el edadismo

Hace unas semanas, se hacía viral un vídeo de Cuatro en el que Risto Mejide y Kiko Matamoros hablaban sobre el "edadismo" y los prejuicios que existen en las relaciones en las que existe una clara diferencia de edad entre las dos personas."Cuando tu discriminas a una persona de raza negra, eres un racista. Cuando tu discriminas a una persona que ama a una persona del mismo sexo, eres un homófobo. Cuando discriminas a una pareja con diferencia de edad, no tienes nombre, no existe un término", se escucha decir al publicista.