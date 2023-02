Risto Mejide, pillado con una joven rubia en Valencia

Laura Escanes no es la única que tiene el corazón ocupado. Ahora es Risto Mejide quien le ha seguido los pasos a su ex, pues ya se deja ver por Valencia con una joven rubia con la que está muy ilusionado. Aunque él todavía no ha dado pistas en el universo 2.0 de su identidad, no ha podido evitar que salga a la luz. Si bien la primera en alimentar esta teoría fue Laura en el mes de noviembre, dando 'me gusta' a un comentario de una seguidora que alertaba con que Risto había rehecho su vida con otra mujer, ahora ha sido un tiktoker el que ha aportado todos los detalles. Sin esconderse y paseando tranquilamente por Valencia, el presentador confirma con su actitud que ha vuelto a creer en el amor, pero ¿quién es la afortunada? Una chica exuberante que es amante de los animales y que como Laura es mucho más joven que Risto.

Todos los detalles de la nueva ilusión de Risto Mejide

Vídeo: Tiktok

Los rumores sobre la nueva ilusión de Risto Mejide también han llegado a esta revista. Fue hace tan solo unas semanas cuando nos aseguraron que el publicista había encontrado a alguien especial, una mujer que le hacía sentir "maripositas" tras su ruptura con Laura Escanes. Poco después ha tomado la drástica decisión de dejarse ver junto a una chica en plena calle, información que también ha aportado Abel Planelles. "Me asegura que Risto y ella no se esconden y pasean tranquilamente por zonas de Valencia", dice en la Red. Tanto es así que ha dado un paso al frente y ha empezado a seguirla en Instagram tanto a ella como a la cuenta de su mascota, lo que deja ver que este aspecto no quiere mantenerlo en secreto. "La cosa ya va en serio", continúa.

Risto, de momento, no se ha pronunciado, pero sí lo ha hecho el entorno de Laura Escanes. Una de las mejores amigas de la influencer, Sindy Takanashi, ha compartido la misma información, añadiendo la palabra "joven" en mayúscula e incluso añadiendo una encuesta en la que pregunta a sus seguidores la edad a la que cree que se refiere. "De 0 a 18, de 18 a 25 o de 25 a 30 años" son las opciones que aparecen, una incógnita que no ha sido resuelta, pero que refleja que Risto habría encontrado una pareja más joven como en su día sucedió con Laura Escanes.

Laura prefiere no entrar en polémicas y centrarse en su nueva etapa vital. Está feliz junto a Álvaro de Luna, con quien fue vista por primera vez poco después de confirmarse su separación y en su nuevo hogar, casa que se ha comprado en Madrid y que para ella está suponiendo un soplo de aire fresco a su vida.