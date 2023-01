Ana Obregón ha sido una de las caras conocidas con las que nos hemos tomado las uvas este año durante las Campanadas. Sin embargo, se ha creado toda una polémica alrededor de unas palabras que dijo Risto Mejide sobre cómo hablar de la muerte de ser querido multiplicaba audiencia en las Campanadas. La actriz ha tardado en contestar, pero lo ha terminado haciendo dejando claro que le parece «repulsivo».

El que fuera pareja de Laura Escanes ha podido leer este mensaje unos minutos antes de entrar en el plató de ‘Todo es mentira’, su programa. La emisión ha empezado, como no podía ser de otra manera, con la respuesta del presentador a Ana Obregón. «Me gustaría haber empezado el programa de otra manera, pero es lo que toca. Me gusta asumir las polémicas cuando son mías y cuando las puedo defender como suele pasar. No le temo a la polémica y a la confrontación. Los que me conocéis, lo sabéis. Desde hace unos años he aprendido que la vulnerabilidad nos hace fuertes», ha empezado diciendo, dejando a un lado los momentos distendidos propios de su programa.

Ha dado el paso de pedirle perdón de manera pública, a pesar de que lo ha querido hablar con ella de manera privada a través de una llamada telefónica: «No me duelen prendas en pedir perdón y disculpas. Por ahí quiero empezar. Porque se pueden pedir disculpas por haber ofendido a la persona inadecuada. A mí me sorprende muchísimo lo que acabo de leer en el perfil de Ana Obregón. Me sorprende muchísimo por varias razones. De hecho Ana, te acabo de llamar, he intentado ponerme en contacto contigo… Entiendo que no quieras hablar conmigo, pero como tú has hecho público ese mensaje, yo te voy a dar una respuesta pública también. Insisto que me hubiese gustado comentarlo contigo antes», continúa diciendo.

No entiende que se haya tomado así sus palabras

Después de pedirle un «perdón sin paliativos y sin matices», Risto ha querido dejar claro que nunca se atrevería a reírse de algo tan delicado: «¿En qué cabeza cabe que yo me pueda reír porque alguien haya perdido a un hijo? Pregunto otra vez, ¿alguien se cree que yo, como padre, puedo aceptar eso?». Y señala que antes de que se celebraran las Campanadas, habló maravillas, tanto de Ana como de Cristina Pedroche: «Hay una entrevista unos días antes de las Campanadas en las que yo hablo de Ana Obregón y de Cristina Pedroche, alabando su trayectoria. Me sorprende por toda la polémica que se está creando».

Y puntualiza que el zasca que lanzó no iba dirigido a ella, sino que iba más allá: «Ana, tú eres una persona que sabe muchísimo más de televisión que yo. Llevas muchos más años. Me sorprende que no veas que esto no va contigo ni con Cristina. Mi comentario de que la muerte de un ser querido o un embarazo da audiencia, igual alguien debería pensar a quién da audiencia. Esto no iba contigo, iba con los que nos ponen ahí. Los mismos que están en un despacho de RTVE en 2020 apenas cinco meses después de que haya muerto tu hijo y deciden que tú des las Campanadas», le aclara Risto Mejide con el rostro serio.

«Me sorprende que tú hayas llegado a decir que yo me reí de que tuvieras que enterrar a un hijo. Me duele muchísimo viniendo de ti, además. Eso no es tele, es morbo, y me sorprende que tenga que decirlo yo. Lo siento, estoy en contra del morbo, y no tenemos las culpa nosotros, porque seguramente también me han puesto a mí porque yo me he separado este año. No lo sé, pero si es así, lo denuncio. Hicimos muy poca audiencia, lo he admitido. Puedes corregir tu post Ana», continúa expresando dejando claro que su mensaje le ha dolido.

Y termina diciendo que que lamenta el malentendido: «Me duele es que no hayas descolgado el teléfono y me hayas llamado. Soy el mismo que cenó contigo, la misma persona que te ha alabado en los medios. Me has llamado muchas cosas y muchos seguidores ahora lo están repicando. Como te he dicho no le temo a la polémica y lo que no voy a permitir es la injusticia dispuesto a decirte en la cara que no iba contigo, sigo pensando lo mismo y lamento muchísimo este malentendido. Lo único que demuestra tu post es que no me conoces».