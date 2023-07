Risto Mejide y Natalia Almarcha rompen de nuevo su relación

Pese a que parecía que Risto Mejide y Natalia Almarcha habían dado una segunda oportunidad definitiva a su amor, lo cierto es que ésta no habría ido según lo esperado. Apenas ha pasado un mes desde que se dio a conocer la ruptura entre el presentador y la farmacéutica. Un distanciamiento que duraba escasos días, ya que la pareja volvía a seguirse en redes sociales e incluso reaparecía en la boda de Edurne y David De Gea en Menorca. Lo que nadie podía llegar a imaginar es que, a pocas horas después de este plan, ambos optarían por tomar caminos separados.

Vídeo: Europa Press

La presión mediática podría haber sido el detonante por el que el maestro de ceremonias de las Campanadas de Telecinco y la joven han puesto punto final a su romance. Así lo ha confirmado Abel Planelles a través de su cuenta de TikTok, alegando que, además, no habían conseguido superar su primera crisis, fruto de las infidelidades por parte de Risto de las que varios usuarios de Instagram alertaban a su entonces novia.

Sin embargo, el corazón de Almarcha estaría de nuevo ocupado por una persona del pasado. Este no es otro que su novio de toda la vida, en quien la nutricionista habría vuelto a depositar toda su confianza tras haber sufrido un varapalo amoroso junto a Risto Mejide, con quien las cosas no marcharon según lo esperado.

Natalia Almarcha tomaba la palabra por primera vez ante sus seguidores

En un primer momento, la situación entre el ex de Laura Escanes y la que fuera su novia no parecía tener opción de retorno. Llamaba especialmente la atención a los seguidores que, de ser una persona anónima dentro del universo 2.0, Natalia optaba por abrir sus redes sociales para así contar su versión de su ruptura de la manera más clara: "Es una relación en la que yo he dado todo, ningún mal trato hacia esa persona. No se me puede sacar desde esa fecha ninguna conversación fuera de tono con ningún tío. He tenido que exponerme más de lo que me hubiese gustado, no he buscado ningún interés económico, he tenido que soportar críticas muy duras", añadía, incluyendo además en su declaración mensajes de fans que le avisaban de los coqueteos de Risto con otras chicas.

Risto Mejide, tajante al responder a su exnovia

Por su parte, Mejide tomaba la palabra para responder duramente a la joven: "Si ella decide contaros su mitad de nuestra historia, será cosa suya. Pero yo, por ella y por mis hijos, por algo que puedan leer y ver en un futuro, guardaré silencio. Si soy valiente para amar, también lo soy para callar. Y no, el que calla no otorga", zanjaba, manteniéndose al margen de toda la polémica que había surgido por su supuesto acercamiento a Mayka de La Isla de las Tentaciones.

Sea como fuere, por el momento ninguno de los dos protagonistas en cuestión se ha pronunciado sobre su inminente ruptura. Todo apunta a que ambos prefieren salvaguardar su intimidad con el objetivo de evitar dar detalles sobre los motivos que les han llevado a llegar a este punto.